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藥師大造城市規劃藍圖翻轉故鄉　蕭博勝競選總部成立千人湧入

▲▼ 番路鄉鄉長候選人蕭博勝競選總部成立 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲番路鄉鄉長候選人蕭博勝競選總部成立 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

番路鄉長1號候選人蕭博勝23日上午舉辦「競選總部成立大會」，現場湧入近千名支持者及在地民代熱情支持，期許博勝與番路鄉民攜手共創「勝利番城市」！

▲▼ 番路鄉鄉長候選人蕭博勝競選總部成立 。（圖／記者翁伊森翻攝）

蕭博勝候選人擔任藥師期間，於番路開設藥局執業近30年，長期守護鄉親們的幸福健康，不論是口罩實名制、社區衛教宣導，甚至covid-19確診者送藥到府服務都有他的身影，

成立大會首位助講嘉賓由培育無數藥師的大仁科技大學校長郭代璜助講，並披上彩帶與授戰旗，象徵博勝這次的參選將秉持醫國醫民的初衷，讓服務更廣且更深。立法院榮譽顧問林健治、前鄉長游泰山也先後到場給予博勝最大的支持，除此之外，現場更有成功大學鄭瑞棠教授，以及來自嘉義大學、中正大學、南華大學等各校教授組成的施政顧問團現聲為蕭博勝候選人的競選政見背書支持。

▲▼ 番路鄉鄉長候選人蕭博勝競選總部成立 。（圖／記者翁伊森翻攝）

蕭博勝表示，他可以說是最勇敢的候選人，無黨無派沒有政治背景，只有滿腔的熱忱想來為民服務，這段期間跑遍了全鄉11村，大大小小的社區，在拜訪過程中，看見民眾殷切期待番路更好的眼神，他都謹記在心，鄉親們的支持與鼓勵是博勝候選人勇敢前進的動力。

▲▼ 番路鄉鄉長候選人蕭博勝競選總部成立 。（圖／記者翁伊森翻攝）

他更表示，這次的參選更要感謝家人給予全力的支持，全家總動員來為鄉親服務，他也將以「修身、齊家、治國」的信念打贏這場選戰、全心投入地為鄉親做事。

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