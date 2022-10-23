挺新住民好鵬友！鄭運鵬新住民政策貼心提四國語言版本

▲桃園市長候選人鄭運鵬提出新住民政策，更貼心推出四國語言：英文、印尼文、泰文、越南文版（圖／鄭運鵬競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

挺新住民！桃園市長候選人鄭運鵬提出新住民政策，更貼心推出四國語言：英文、印尼文、泰文、越南文版，鄭運鵬（23）日指出，新住民朋友也是他的「超級好鵬友」，他希望照顧每一位住在桃園的市民朋友，包括透過「新住民關懷小組」、「新住民母語教師專職化」、「新住民品牌聯盟及新住民小市集」等，期盼讓大家都能在桃園好生活、享受生活。

鄭運鵬昨晚在臉書發布新住民政策，他表示，桃園是一個族群多元的城市，現在居住在桃園的新住民就有6萬多人，但不論來自哪裡，只要是居住在桃園的好鵬友，「都是我們的市民朋友。」

鄭運鵬表示，桃園市長鄭文燦對新住民的照顧領先全國，打造了「新住民文化會館」，提供許多照顧服務，而身為桃園勇者，他希望可以照顧住在桃園的每一個人，因此他也在鄭文燦的基礎上，提出大進化的新住民政策，更貼心的是，「這次我們特別推出了四國語言：英文、印尼文、泰文、越南文版」，他也歡迎大家一起分享。

鄭運鵬所提出的新住民政策包含三大項：第一、「挺新！關懷大進化」，在每個行政區成立「新住民關懷小組」及早關心、介入關懷，希望讓新住民家庭在桃園都能安心生活。

鄭運鵬進一步指出，第二項的「貼新！新住民母語教育大進化」，因許多新住民朋友從事母語教育，桃園有許多國小、高中有東南亞語言課程，他將推動新住民母語教師專職化，讓母語老師的權益更受保障。

第三則是「創新！『新』創大進化」，包含：新住民品牌聯盟及新住民小市集。鄭運鵬表示，新住民創業在台灣很有發展潛力，他將借助政府力量，與商圈合作創立新住民品牌聯盟，讓大家更認識新住民文化；此外，桃園有許多商圈，「未來我們可以在徒步區舉辦新住民小市集」，希望擴大新住民品牌及顧客群，也讓大家在週末時都能體驗更多新住民文化。