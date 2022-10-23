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社會 社會焦點 保障人權

暴力討債還將被害人PO抖音譏「跑帳王」　中警破13暴力集團逮79人

警方兵分多路，掃蕩張嫌為首的暴力討債集團，共10人到案。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

選前大掃黑，台中市刑大偵五隊破獲以張男為首的非法討債集團，這夥人不但暴力逼債，還別出心裁，將債務人照片OP上「抖音」，並註明「跑帳王」，予以羞辱、施壓；警方逮捕張男等十人，訊後將組織犯罪究辦；此次掃黑，市警局共查獲包括張男在內13個暴力犯罪組織，逮捕79人，警方強調，對於魚肉市民的黑幫份子，打擊絕不手軟。

台中市刑警大隊大隊長林明佐指出，今年六月偵五隊獲報，指33歲的張男率10多名手下，在台中、高雄、宜蘭等處從事暴力討債勾當，這夥人不止一次將債務人強押、拘禁，逼迫簽立本票及切結書，過程動輒拳打腳踢，或以棍棒將被害人打得遍體鱗傷，相當殘忍。

而且，為了羞辱被害人，施予精神壓力，張嫌這夥人還將被害人照片PO上流行影音平台「抖音」，上面寫著「跑帳王」；此外，張嫌曾命手下在債務人公司、住家外面人行道路樹，貼上被害人照片，寫著「惡意欠錢不還，行為惡劣，故意脫產」，或在廣告宣傳車上，以大聲公放送被害人欠錢不還之類的侮辱性言論，不擇手段，就是要達到逼債目的。

張嫌將被害人照片上傳抖音平台，藉此羞辱、施壓，以達逼債目的。（翻攝畫面）

在傳訊多名被害人之後，警方完成蒐證，於本月13、14日兩天，動員30多名警力，兵分八路搜索該犯罪集團據點，陸續逮捕張嫌等10名成員，並查扣討債委任書、債務協商委託書、警棍、手機等證物。目前警方已經掌握張嫌集團針對五名被害人施以暴力、恐嚇，他們被逼迫簽下的本票金額，從70萬到500萬不等，全案訊後依恐嚇取財、傷害、重利、組織犯罪等罪嫌移送法辦。

林明佐指出，破獲張嫌犯罪集團，只是此次選前大掃黑行動的一部分，為了淨化選前治安，防制幫派以暴力或假借政黨介入選舉，台中市警局針對黑道幫派及暴力分子堂口、賴以為生經營圍事場所，展開掃蕩，重拳出擊！

根據統計，這波選前大掃黑，從10月至今，已查獲涉及組織犯罪「治平專案」13件、79人，其中涉及暴力討債案類5件40人、恐嚇取財案類3件16人、詐欺集團案類3件15人、誘騙海外打工妨害自由案類2件8人，另查獲非法槍械案2件2人。

上述重大刑案查扣了多把改造手槍、空氣手槍、電擊棒、鋁棒、折疊刀等各式槍砲刀械及違禁品，另有毒品242包（重916.74公克）、K他命4包（重3.33公克），警方強調，維護治安不打烊！將會持續透過強力執法，守護所有市民生命財產安全，確保選前安穩。

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