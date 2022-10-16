苦讀5年考上調查局…做工的人淚喊：家人都放棄我了　辛酸過程曝

▲做工的人苦讀5年考上調查局。（示意圖／CTWANT／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

「真的快哭了～因為連家人基本上也放棄我了！」一名男網友透露，自己大學畢業後投入考試，前4年不斷落榜，讓他感到心灰意冷，「家人也無法再繼續支付我生活費，就跑去工地工作一年，風吹日曬感受到工人的苦，決定再拚一波調查局考試」，原本這次已經不抱希望，不料竟考上了調查局，瞬間淚崩。

原PO在網路論壇Dcard發文，「大學畢業到今天考上整整五年，真的是太煎熬了，常常懷疑自己在幹嘛。前兩年想說考四大研究所，所以放棄直升自己的母校，結果2年都落榜。有補習，但真的自己心態差所以考不上。家人也無法再繼續支付我生活費，就跑去工地工作一年，風吹日曬感受到工人的苦，決定再拚一波調查局考試」。

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男網友提到，「準備期間，補習錢就靠打工賺。我是上函授，因為家離補習班太遠，如果現場上課才能念下去的，面授或許更好。結果去年考出來，筆試差0.5分落榜，但是我知道就算低標過也沒用，依然會在面試完被刷掉。想說自己真的跟考試無緣，打開104找了份傳產技術員正職，進去還被笑北科大怎會來做這個」。

原PO表示，「今年考試心態就好很多，因為覺得有上就賺到，沒上就繼續當技術員修設備，今年考完覺得普普通通，感覺就算有也是及格邊緣。今天上班也是忙到快下班才有空看成績，原本想說大概又是3個字未錄取，看到錄取而且比錄取標準高一些時，真的差點哭出來，慶幸自己就算已經半放棄了，還是堅持下班看書」。

貼文曝光後，過來人紛紛留言「你的感覺我懂，兩年前畢業前夕我說要國考，家裡沒人支持」、「沒經歷過的人沒辦法體會，我也是考兩年海關都沒上，結果出來找沒人要，好不容易找到一間，進去領低薪就算了，無限責任制加班，三個月後辭職」、「建議入所前加減學一點刑訴、刑法，對未來考試壓力比較小一點」。

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