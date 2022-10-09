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怕公廁髒！她「半蹲尿尿」竟傷膀胱　醫透露「這姿勢」最完美

多數公廁都有清潔人員定時整理環境，不過仍有許多女性顧慮衛生問題，因而選擇半蹲解尿，避免觸碰馬桶坐墊。（示意圖／報系資料庫）

▲多數公廁都有清潔人員定時整理環境，不過仍有許多女性顧慮衛生問題，因而選擇半蹲解尿，避免觸碰馬桶坐墊。（圖／CTWANT／示意圖／報系資料庫）

圖文／CTWANT

時序已經進入秋天，隨著氣溫降低，許多人變得較為頻尿，尤其是膀胱過動症患者，不只上廁所次數變多，重點是尿意來得又急又快，甚至有可能尿溼褲子。

一名50歲的女攤販業者就為此所苦，由於已經嚴重影響生活品質，因此就醫檢查，才發現一切都是因為她長期在公廁「半蹲尿尿」，最終導致膀胱過動，醫師透露這種錯誤姿勢會傷害膀胱功能，而最完美的尿尿姿勢則是「全蹲」。

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根據流行病學統計，台灣約有18%的民眾有程度不等的膀胱過動症，盛行率隨年齡的增加而逐漸上升，以台灣地區2300萬人估算，約有414萬的人患有膀胱過動症，追究原因相當廣泛，而剛出版的《尿失禁診治照護全解》一書中，則揭露「長期用錯誤姿勢上廁所」竟也是關鍵之一。

中山醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師楊旻鑫表示，亞洲文化大多是「蹲式廁所」，也就是需要兩腳張開、完全蹲下，這種最傳統的上廁所姿勢，其實對尿尿來說最有幫助。「除了能增加腹壓幫助膀胱排尿，兩腳張開、蹲下時，也可以讓骨盆底肌肉放鬆。」坐在馬桶上時，上半身若稍微前傾，可增加腹壓幫助排尿，若能將雙腳墊高，則能讓骨盆底肌肉更放鬆。（圖／123RF）

▲坐在馬桶上時，上半身若稍微前傾，可增加腹壓幫助排尿，若能將雙腳墊高，則能讓骨盆底肌肉更放鬆。（圖／CTWANT／123RF）

骨盆底肌肉是指包圍在尿道、陰道、直腸出口附近、位於骨盆底部的肌肉群總稱，主要功能是支撐骨盆內的器官，例如子宮、膀胱等。楊旻鑫說，相較於全蹲，半蹲尿姿因為需要出力，就會讓骨盆底肌肉非常緊繃，導致膀胱出口無法完全打開，腹部必須額外出力才能解尿，研究發現，以這個姿勢上廁所，尿流速會減慢21%、殘留尿液多出149%。

「長期下來，膀胱無法順利排空而一直處於高壓狀態，會逐漸變得纖維化，最終出現各種疾病，包括慢性骨盆疼痛、泌尿道感染、膀胱過動症等。」楊旻鑫說，國外曾有統計，約有50~85%女性上公共廁所時，因為擔心衛生問題，所以經常採取半蹲姿勢解尿，很容易引發上述疾病。

楊旻鑫透露，曾有一位50歲左右的女患者因頻尿、急尿而求診，問診後發現女患者平常擺攤做生意，所以大多在附近的公廁半蹲解尿，結果長期骨盆底肌肉處於緊繃狀態，就導致罹患膀胱過動症。

「一般人的膀胱存有300毫升的尿液時，就會想上廁所，但膀胱過動症患者大約只能容納100毫升的尿液，換算下來不到2小時就需要解尿一次，所以幾乎無法離開廁所太遠，對生活極為不便。」楊旻鑫建議女性朋友在外面可選擇蹲式馬桶，或者準備一次性的馬桶墊，盡量避免半蹲上廁所，以免尿出一身病。

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