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大學私校深陷招生危機！　6年後50校消失、1學期少收1億元

▲▼36%美國大學生三餐不繼，學費,校園,國外,書籍。（圖／取自pixabay）

▲中國文化大學缺額最多，來到2378人（47%）。（圖／取自pixabay）

圖文／CTWANT

受到少子化影響，今年大學的分發入學缺額近1.5萬再創新高，連文化、淡江、義守等老牌私校都難逃招生危機。對此，私校工會理事長尤榮輝悲觀預測6年後恐會有40、50所私立大專校院退場，並以「冰河期」形容當前的處境。尤其招生缺口雖讓學校收入驟減，但私大學費約為公校的2倍，再漲對招生更不利，因此不少學校只能將目標轉向海外，希望吸引境外生填補缺口。另有私大校長也指出，中央應提高中後段私校獎補助款，否則只會是強者越強、弱者越弱。

今年大學分發入學缺額共1萬4493人再創新高，全國僅11所大專院校院足額錄取，其中中國文化大學缺額最多，來到2378人（47%），接著依序是淡江、義守、長榮、實踐、銘傳等老牌私校，前3名缺額都破千，錄取率更高達98.94%。

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對此，私校工會理事長尤榮輝悲觀預測6年後恐會有40、50所私立大專校院退場，並以「冰河期」形容當前的處境，「屆時就是物競天擇、適者生存」，尤榮輝指出，教育部可能希望透過市場機制淘汰沒能力辦學的私校，最終達到公私校1:1的比例，而撐得過的私校就可以留下。

招生危機首先帶來的衝擊便是學雜費收入大減，以文化大學來說，該校每學期學費+學雜費約4萬5735-5萬3390元，每生平均每學期要繳給學校4.9萬，今年分發入學缺額2378人，計算下來每學期就少了約1.16億經費。但私大學費約為公校的2倍，再漲對招生更不利，這時學校就必需尋找其他方式補足缺口，例如放眼海外市場招攬國際境外生來台就讀。

不過私立教育協會理事長、中國科大校長唐彥博卻表示，國立大學名聲好、學費低，不管是國內學生還是境外生一定都會優先考慮，因此放眼海外市場對私校來說不見得可行。

唐彥博指出，現在最快的方式就是教育部改變給予獎補助款的方式，尤其針對中後段學校獎助款的比例應提高，有多少學生多少就給多少，「不要再只看註冊率」。尤其城市與偏鄉教育資源不同，但老師去偏鄉上課也有補助，因此應該不要再拉大前段與中後段私校獎補助的距離，否則只會強者越強、弱者越弱。

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