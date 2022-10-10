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阿伯「寶特瓶」撐頭側躺看報紙　特殊絕招網驚嘆：隱世高手

（圖／翻攝自臉書）

▲阿伯寶特瓶撐頭側躺看報。（圖／CTWANT／翻攝自臉書）

圖文／CTWANT

日前有位阿伯在台北市某公車站旁的石椅上，側身躺著看報紙，還用一種奇怪的方式把寶特瓶蓋子朝下抵住石椅、瓶底在上當靠枕支撐頭部，過程看似輕鬆愜意，而寶特瓶竟然也固定在那不會滑動，特殊絕招讓原PO驚嘆阿伯是「隱世高手」，而網友也讚嘆阿伯是「睡夢羅漢」、「生活智慧王」。

一名網友日前在臉書社團《路上觀察學院》發文，並附上1張照片，照片中有位阿伯側躺在台北市某公車亭後方的一座石椅上，赤腳側躺著愜意看報紙，當然最奇特的是阿伯竟然將一瓶茶裏王寶特瓶當靠枕，而寶特瓶竟然也固定在那不會滑動，阿伯的特殊絕招也讓原PO驚嘆「這阿北是隱世高手啊！」

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貼文一出，立刻引發網友熱議，「茶裏王，回甘就像現泡，倒放能當枕靠」、「莫非是七師叔的，睡夢羅漢拳？」、「阿伯從礦泉水瓶開始練的，接下來準備換養樂多瓶了」、「給我一個支點我就能…」、「還好，不是用衛生筷」、「很想把他罐子拍掉是正常的嗎」、「『壓力』算得剛剛好」、「高手在民間」、「這個失手會撞石椅 ，絕世高手」、「生活智慧王」、「等一下要教睡夢羅漢拳了嗎」、「之前在台北植物園和中正紀念堂（自由廣場）附近蠻常見到他。」

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