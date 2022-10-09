他像提款機「請妹子吃飯3年」　要AA被反嗆：我飯局很多

▲原PO的女性友人把他當提款機。（圖／CTWANT／示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

一名網友在社群表示，他跟一位女性友人認識3年好像把自己當提款機，和她出門全是他買單，連她姐妹朋友的禮物也是，要求AA還被女方嗆她飯局很多，讓網友氣到封鎖她的LINE。

原PO近日在臉書社團《爆怨公社》發文說，「認識3年了，出門消費沒有為自己出過任何錢。有次出門錢帶不夠就被妳罵，好像是我欠妳的。我就跟提款機一樣，跟妳出門走到每個地方都要幫妳買單，包括妳要買給妳朋友禮物也要我買單。」而且女方也不是他的女朋友，後來交了一個醫師男友，原PO為避嫌也很少跟她連絡，只有今年生日幫她慶生。

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原PO表示，「妳說要介紹妳朋友給我認識，在路上買東西給妳姐妹，所以我買單沒關係，說要一起去跟妳姐妹喝咖啡吃甜點，我以為會各付各的，但是妳咖啡蛋糕拿著就走了。」而女方說要介紹姐妹給他認識，所以他又幫忙出錢，「後來妳買給妳姐妹的禮物根本沒送，還只點1個蛋糕2個人吃。我問，妳不幫妳姐妹點嗎？我出錢。妳說不用，一起吃就好我心裡想不是妳的好姐妹嗎？」

▲原PO跟女性友人的聊天紀錄。（圖／CTWANT／翻攝《爆怨公社》）

中秋節女方跟他說禮盒不用買姐妹的，原PO表示，「妳反而買一堆妳明天要吃的點心。妳說買這些點心會分享給妳姐妹，後來給妳做面子還是買了一盒禮盒。」後來原PO跟她說把甜點拿出來分享，「居然跟我說，有蛋糕分給她吃就足夠，她又不吃這些甜點。明明是妳跟我說要分享給他吃才買一堆，這就是妳所謂的姐妹淘？」她還說要把禮盒送某位朋友，姐妹應該不會介意。

原PO本來中秋節訂了烤肉，但女方想吃日本料理，原PO表示，「在跟妳姐妹聊天的過程中，只是說原本想吃燒烤，妳突然說下次可以跟妳姐妹吃燒烤，她喜歡吃，但是我沒有答應啊，我說再說吧，之後就沒有聯絡。」對此，原PO很不滿，因為他覺得出錢還要配合她，「我只是答應晚餐，妳是不是想的太美好包妳一整天費用？」

原PO表示，他寵了女方3年，「跟妳說AA制妳就翻臉，說一堆人約妳不差我這頓飯，從以前就知道妳是交際花，很會公關，但不代表什麼都是免費要人招待妳。」這些年來她都沒有請過，而他基於紳士風度出錢，卻被吃死死的，「今天只是告知妳下次AA制不再幫妳買單，這叫做講話不客氣，朋友之間本來就要說清楚講明白，我們不是搞曖昧，妳有男朋友。」

此文一出，網友紛紛留言回應「厚顏無恥欸」、「天真以為人在無恥也是有底線」、「這種女生真的自以為是」、「不用理這種人，一次就飽了你還讓她得逞那麼多次」、「工具人備胎又一代表人物？提款機加付費代表」、「實打實的工具人」、「從她說飯局參加不完就看的出來火山孝子還是很多的」。

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