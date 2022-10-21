柯志恩邀前總統馬英九陪同掃街：市長投給3　高雄換新衫

▲在支持者高喊「市長選3號、高雄換新衫」的口號下，柯志恩與馬前總統一同站上吉普車。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

柯志恩今（21）日參與市長候選人號次抽籤，並邀請前總統馬英九陪同掃街懇託，向市民朋友正式宣告柯志恩候選人的號次。柯志恩這次抽到三號，強調希望藉由「高雄換新衫」的意象，來向市民朋友懇託。馬前總統強調，這次恰巧是他南下替柯志恩第三次助選，搭配今天所抽到的號次，顯得格外具有意義。

在支持者高喊「市長選3號、高雄換新衫」的口號下，柯志恩與馬前總統一同站上吉普車，開始「一心到十全，高雄齊向前」的掃街活動。柯志恩表示，這次的路線規劃寓意深遠，一心路到十全路是高雄人琅琅上口的路名，現在一心到十全更是每天勤跑常經過的路。今天柯志恩戴起了精心準備的「高雄帽」，在號次抽籤的日子，一步一腳印的讓市民一起作為柯志恩的靠「3」。

掃街途中柯志恩與馬前總統到意誠堂關帝廟參拜，祈求選戰的最後能夠平安順利、心想事成。柯志恩表示，在過去人生重要的過程中都有關聖帝君相伴，相信這次的選舉也會順利成功。除此之外，柯志恩看到許多民眾熱情的招手，甚至還有在麵攤吃飯，特別跑到街上來向她加油，讓她心裡非常感動，也更具信心。

柯志恩強調，選戰只剩30幾天，除了持續勤跑基層，她會盡自己最大的努力，爭取更多人的認同，一定要讓高雄翻轉，帶領大家領航高雄。

