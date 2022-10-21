現任議員資格被撤銷...11人抽籤搶食選票　台中4選區選情更激烈

▲▼台中有2個一級戰區，原本很被看好的2名參選人都因自身問題面臨困境，1人被撤銷資格，1人被開除黨籍。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市126名議員參選人今天完成號次抽籤，17個選區選情都十分激烈，但有2個選區最受矚目，分別是第4選區和第5選區，第4選區的現任議員王朝坤選前40多天突然因農會法案被取消資格，無黨籍的退選後，他的選票流向何方，引起其他11人搶食；第5選區的民進黨籍參選人林義偉，選情很被看好，卻因酒駕被開除黨籍，雖未被撤銷資格，但已不再進行公開競選活動，票源是否能順利轉移給同黨同志，拭目以待。

今天上午進行市長、市議員和里長的號次抽籤，每人早就準備為自己的號次想個吉祥又好聽好記的口號，「一定會贏」、「事事如意」、「五福臨門」、「六六大順」、「七七乳加巧克力」、連11號「7-11全年無休」都出籠。

第4選區原本有12人要角逐5席，現任5人都要競選連任，戰況激烈，不料，在選前40多天，現任王朝坤突然被取消參選資格，理由是他因《農會法》案件被判刑1年6月，上訴後改判緩刑4年，緩刑期間尚未結束，不得參選。王朝坤是無黨，藍綠通吃，他的選票要流向何方？台灣基進、時代力量、民進黨、國民黨、無黨共11人都在搶。

另一個特殊選區是第5選區，原本有12人角逐6席，其中民進黨的林義偉，在上屆是落選頭，這次最被看好，連同黨同志都怕被擠掉，但人算不如天算，半夜酒駕被抓，民進黨火速開除黨籍止血，但林登記參選是在酒駕前，因此他還是參選人，不過，他已不再出面競選，4年來努力經營的支持者會流向何方？民進黨、時代力量、國民黨、無黨、台灣民眾黨、小民參政歐巴桑聯盟共11人，只能各憑本事搶。