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新北議員第6選區號次一次看！11人選6席　搶為中和人服務

▲▼ 投票,投票箱,民間機構,選舉,選票,監票（圖／記者周宸亘）

▲2022九合一大選下個月底舉行。（圖／記者周宸亘）

網搜小組／鄺郁庭報導

2022九合一大選於今（21）日抽籤決定參選人號次，新北市第6選區（中和區）一共有11人登記參選，將會是11搶6席。號次出爐，其中，從落選頭一下攀升至最高票的國民黨金瑞龍抽中4號；在綠營民調初選出線的新人張嘉玲抽到9號；有淡江大學碩士身分，又是前空服員的民眾黨王如意則是11號。眾候選人則紛紛在臉書發文，宣布號次消息。

新北市第6選區號次出爐，依序為1號新黨蔡明璋、2號無黨籍陳逸展、3號國民黨邱烽堯、4號國民黨金瑞龍、5號無黨籍李正皓、6號國民黨游輝宂、7號國民黨陳錦錠、8號民進黨張維倩、9號民進黨張嘉玲、10號民進黨張志豪、11號民眾黨王如意。

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抽出號次後，多名候選人都在臉書分享，告知支持者自己的號碼，抽到1號的蔡明璋就開心直呼，「勝利在望、旗開得勝、一馬當先」；3號邱烽堯則表示，「今天藍天白雲是抽籤的好日子，#烽堯 很幸運的抽中3號！懇請大家做3 邱烽堯的靠山！」；拼連任的金瑞龍也向選民問好，「大家好，今天議員號次抽籤我抽到4號，代表『勢必當選、勢必連任』！我的政見 勢必實現！」

無黨籍的李正皓抽中5號後，馬上換了大頭貼照，並簡潔有利地給出一句話，「抽籤結束：5號！」；6號游輝宂文中則秀出想連任的決心，「這次一樣連莊抽到6號，希望真的能六六大順，繼續努力在議會發聲」；7號陳錦錠文中提到7次「7號陳錦錠」。

張維倩一早則發文，提到要抽號碼，後來一得知抽到8號，就馬上在留言處俏皮高呼，「開獎啦～～樓上揪樓下，阿母揪阿爸，選票投八號，中和一定發～～」；抽中9號的張嘉玲，文中大玩諧音哏，「跟各位鄉親報告！今天嘉玲抽到9號！9號！9號！拜託大家！9是要當選！9是要服務！」張志豪在抽籤現場則是開了直播，之後將大頭貼加上「10」號並更新照片。

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