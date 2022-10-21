李秉穎爆料「高端品質不好」　蔣萬安：政府就是在「亂搞」

▲台北市長參選人蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

食藥署日前指出，高端公司需在10月底前完成國內外疫苗保護效益報告補件，否則將廢止EUA。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎爆料，自己雖然沒看到相關數據，但聽說「品質不好」。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安怒批，政府採購高端疫苗只有「亂搞」兩個字可以形容。

台北市長候選人蔣萬安今（21）日上午至臺北市選舉委員會，進行候選人號次抽籤，抽中6號高喊「六六大順、台北出運」。會後面對媒體詢問，高端EUA可能被廢止，李秉穎也爆料高端疫苗品質「聽說不好」？蔣萬安表示，政府採購高端疫苗只有「亂搞」兩個字可以形容。

蔣萬安指出，行政院長蘇貞昌之前也說，疫苗是戰略物資，但哪一個國家的戰略物資可以允許品質不好？高端去年8月就開始施打，如果品質不好，早就應該發現，並勒令高端改善，甚至拿出疫苗採購合約，要求解約與求償，「高端EUA已通過超過1年，這個時候才放話說品質不好，而且明知道品質不好，竟還繼續施打到無辜民眾身上，這讓我們非常無法接受！」

對於高端公司公布價格，跟陳時中之前講的差了六億元，這個數字是不是要請陳時中交代清楚？蔣萬安表示，高端整個採購過程就是黑箱，沒辦法好好和民眾說明清楚，現在包含採購價格一一揭露出來，引發民眾非常大的疑慮；以及EUA當時審查沒有做第三期，就給予緊急使用授權。

蔣萬安再說，現在日本就是只開放讓施打國際認證疫苗的民眾能夠進來，打高端就一定要自費3500做PCR，「所以我們現在回過頭來檢視當時各界的質疑，現在想想都是對的，我想政府絕對有責任跟義務要好好地交代清楚、跟民眾說明清楚」。

至於台北市前副市長鄧家基昨日表態力挺蔣萬安，蔣表示，昨日是市議員秦慧珠競選總部成立的日子，感謝鄧副市長的支持與鼓勵，過去在很多場合也都有跟鄧副市長互動；鄧副市長是他非常尊敬的前輩，未來絕對不會辜負鄧副市長的支持，一定會帶領台北市越來越好，也會找時間向鄧副市長請益。

關於電視新聞聲量統計，陳時中正負聲量都是聲量王；蔣萬安強調，調查都列為參考，台北市民期待的，是一位能夠真正代表絕大多數市民心聲、最大公約數的候選人來當市長，而陳時中正負聲量都很高，其實也代表若他當選市長，台北市未來很可能對立更加嚴重，很難達到和解的目標。

被問到棄保議題，蔣萬安強調，不管棄陳保黃或棄黃保陳，都是綠白之間的算計與考量，「對我來講，我就是希望所有的支持者堅定支持蔣萬安，將持續深入基層，了解民眾的心聲，然後端出符合大家期待的政策牛肉」。至於中選會規定確診者不能投票，被質疑有違憲疑慮，蔣指出，投票是憲法賦予人民的權利，不容任意剝奪，現在各項政策都朝開放方向走，相關的規定也應適時調整，行政院與中選會也應該要有周延考量，提出配套措施。

