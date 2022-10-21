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今昔藍營共主同台？韓國瑜22日台中站台　與盧秀燕同框機率曝

▲今昔藍營共主同台？韓國瑜22日北上站台與盧秀燕合體機率曝。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲今昔藍營共主同台？韓國瑜22日北上站台與盧秀燕合體機率曝。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

選戰進入倒數計時，昔日聲勢如日中天的前高雄市長韓國瑜將在明（22）日到台中，幫國民黨籍市議員候選人朱暖英站台。由於朱暖英陣營也邀請了台中市長盧秀燕到場，今昔藍營共主是否有機會同台引發關注。朱暖英陣營回應，韓國瑜預計上午10點鐘抵達，市長預計11點20分前往站台，盧、韓同框機率相當低。

盧秀燕競選團隊也回應，明天盧秀燕受邀參加7場競選總部成立，一早到屯區分別幫同黨市議員候選人蘇柏興、黃佳恬站台並成立聯合競總，之後才會到南屯幫朱暖英站台。下午還要前往海線幫台中市議會副議長顏莉敏站台，行程滿檔，各場相關活動貴賓講者邀約，都尊重主辦候選人的規劃與安排。

▲今昔藍營共主同台？韓國瑜22日北上站台與盧秀燕合體機率曝。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲民進黨台中市長候選人蔡其昌陣營質疑盧秀燕目標是總統大位，將台中市民當跳板，要求盧秀燕說清楚。（圖／記者游瓊華翻攝）

對於「辣個男人」復出到台中輔選，燕子、禿子可能合體造勢。民進黨市長候選人蔡其昌團隊今天下午召開痛批，盧秀燕合體涉貪起訴的宜蘭縣長林姿妙後，再度要跟「烙跑市長」韓國瑜合體，「病急亂投醫，連韓國瑜這個票房毒藥都不放過！」也反問盧秀燕「會不會是下一個韓國瑜」，若只想把台中市民當成跳板，目標是兩年後的總統夢，「請盧秀燕去作夢，市長由蔡其昌來當」，要求盧秀燕向台中市民講清楚說明白「會不會選總統？」

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