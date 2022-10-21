桃園市議員抽籤驚見「皮卡丘」、「鐵拐李」　候選人都有話要說

記者沈繼昌／桃園報導

候選人在號次抽籤各顯神通！桃園市平鎮區國民黨籍市議員候選人黃敬平今（21）日下午裝扮成寶可夢「皮卡丘」前往抽籤，逗趣造型沿途不但小朋友爭相擁抱觸摸，連其他候選人也爭相與其合影；此外，平鎮區民進黨籍市議員候選人楊家俍則撐著枴杖到場抽籤，他強調並非刻意裝扮成鐵拐李，而是日前勘災時不慎滑倒導致左小腿骨折，目前已打上鋼釘，只能撐著拐杖參加抽籤。

▲桃園市平鎮區國民黨籍市議員候選人黃敬平今天下午裝扮成皮卡丘前往市選委會抽籤，與受傷的候選人楊家俍閒話家常。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市平鎮區國民黨籍市議員候選人黃敬平今天下午裝扮成皮卡丘前往市選委會抽籤，小朋友見狀都愛不釋手擁抱觸摸。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市第八選區的平鎮區市議員抽籤今天下午舉行，多達12名候選人到場抽籤，其中以黃澄澄寶可夢皮卡丘造型出現會場，立即引發全場矚目，黃敬平出場時差點摔倒，還好被選務人員扶住才搖搖晃晃到抽籤台上，抽出3號後開心展示。

▲桃園市平鎮區國民黨籍市議員候選人黃敬平今天下午裝扮成皮卡丘前往市選委會抽籤，可愛模樣連候選人曾妍潔都爭相合影。（圖／記者沈繼昌攝）

黃敬平說，前幾天向兒子說要去選委會抽籤，喜歡寶可夢皮卡丘的兒子說，可否裝扮成皮卡丘去抽籤，可能會有好運氣，因此特別租了皮卡丘玩偶才抽籤，但厚重的造型與斗大的裝飾壓得他幾乎喘不過氣來，還好搖搖晃晃地完成抽籤，也抽中心儀的3號籤。

▲桃園市平鎮區國民黨籍市議員候選人楊家俍今天拄著拐杖前往市選委會抽籤，遇見關心民眾苦笑不已。（圖／記者沈繼昌攝）

另一名鐵拐李裝扮的市議員候選人楊家俍則苦笑說，他並非刻意持柺杖來抽籤，前幾天豪大雨造成平鎮地區多處淹水，他勘災時不慎滑倒，左小腿嚴重摔到骨折，醫師治療後已經以鋼釘固定骨折處，建議他多休息避免傷處惡化，所以只好拄著2把枴杖跑行程，今天抽籤更不能錯過，只好一拐一拐地前往完成，結果他抽中7號，希望自己能幸運順利連任。

【更多新聞】

►虐死8月大兒子！揍成熊貓眼「肋骨斷4根」 22歲新手媽下場慘了

►抽中1號一定會贏！ 張善政：桃園永遠是我們的第一名城市

►解扣擺拍超吸睛！博士美女候選人抽中6號 嬌呼：是我生日欸