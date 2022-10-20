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雲林文創週10／22至12／11　雲創點睛創新「藝」

▲雲林文創週宣傳活動，現場除了「雲創點睛」精品、「雲林亮販點」特色店家外，還有青年創新行動、雲林創意設計中心成果展出。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「雲創點睛」認證精品「神農少女」設計海洋風和森林系的花、草芬芳酒精乾洗手，也象徵對故鄉的山海印象，對孕育她長大的家鄉抒發一份特殊的情感。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府積極輔導、媒合在地藝術家、業者發展文化創意產業，「雲創點睛」精品認證、「雲林亮販點」特色店家徵選頒獎暨2022雲林文創週宣傳會由副縣長謝淑亞、文化觀光處長陳璧君共同主持，現場除了「雲創點睛」精品、「雲林亮販點」特色店家外，還有青年創新行動、雲林創意設計中心成果展出。

▲雲林文創週宣傳活動，現場除了「雲創點睛」精品、「雲林亮販點」特色店家外，還有青年創新行動、雲林創意設計中心成果展出。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「雲創點睛」認證精品「神農少女」設計海洋風和森林系的花、草芬芳酒精乾洗手，也象徵對故鄉的山海印象，對孕育她長大的家鄉抒發一份特殊的情感。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文化觀光處說明，雲林文化創意設計是支持雲林在地文化、傳統產業轉型、特色觀光發展的重要力量，縣政府也期望透過雲創點睛精品、雲林亮販點特色店家、青年創新補助計畫等徵選活動，讓青年、工藝師、在地創意店家的資源和輔導互相牽引，使文化創意得以持續傳承、活躍的發展，創造優質的就業機會。

▲雲林文創週宣傳活動，現場除了「雲創點睛」精品、「雲林亮販點」特色店家外，還有青年創新行動、雲林創意設計中心成果展出。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林文創週宣傳活動，現場除了「雲創點睛」精品、「雲林亮販點」特色店家外，還有青年創新行動、雲林創意設計中心成果展出。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長謝淑亞表示，雲創點睛精品認證自2013年至今已收到數百件精品申請，至2020年總共通過87件精品，其中不少扭轉雲林傳統文化思維之創意，希望透過「設計加值＋雲林文化創意」，表達雲林創意對美好未來的一份期待。雲創點睛精品認證商品均可透過雲林創意設計中心洽詢購買。

為展現雲林豐富的創作能量，並向大眾呈現更加有系統性、更加精采的雲林文創，10月22日至12月11日於雲林創意設計中心舉辦「2022雲林文創週」活動，除展示雲創點睛、雲林亮販點成果外，並於文化觀光處一樓迴廊舉辦YCDC創藝市集，更在雲林各地搭配辦理多場系列講座、走讀與體驗課程，透過交流與體驗活動，讓民眾與文創業者更能體會雲林文創豐沛創意能量。

▲雲林文創週宣傳活動，現場除了「雲創點睛」精品、「雲林亮販點」特色店家外，還有青年創新行動、雲林創意設計中心成果展出。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林文創週宣傳活動，現場除了「雲創點睛」精品、「雲林亮販點」特色店家外，還有青年創新行動、雲林創意設計中心成果展出。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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