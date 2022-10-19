國道遭追撞跨3車道彈飛妻女重傷　愛犬受驚跳車18km外奇蹟尋回

記者蔡佩旻／雲林報導

中山高速公路虎尾路段10月15日發生小貨車追撞小客車意外，遭撞自小客車失控後撞擊內外護欄後，橫停中線車道。歐姓車主夫妻與女兒受傷送醫，車上載著養了4年多的比特犬母狗受撞擊驚嚇跳出車外不見蹤影。歐姓車主緊急委託親友PO文協尋愛犬，僅花8小時後竟奇蹟在18公里外中山高員林段尋獲，感動喜極而泣。

▲車禍當下歐姓駕駛的愛犬Peggy受撞擊驚嚇，從後車窗跳車後失蹤。（圖／民眾提供）

歐姓駕駛表示，10月15日星期六中午，他開車載妻子和11個月大的女兒與養了4年多的比特母犬Peggy一同出遊，行經中山高速公路虎尾路段南下233公里處，突然遭後方一輛載運水產的小貨車追撞，導致車上母女重傷、愛犬Peggy受撞擊驚嚇，從後車窗跳車後失蹤。

▲歐姓車主的愛犬Peggy在事發8個小時後，由親友在距離事故現場18公里外的國道員林路段找回。（圖／民眾提供）

後方車輛的行車紀錄器將追撞過程完整拍下，歐姓駕駛的白色自小客車遭小貨車追撞後，隨即失控擦撞內側護欄，因撞擊力道猛烈，整輛車彈飛橫跨個三車道衝向外側護欄，又再360度翻轉向外甩出，向右撞擊外側護欄停於中線車道，而接著看見破碎的後窗突然跳出一隻受到驚嚇的黑色比特犬。

▲歐男所駕駛自小客車於事故撞擊幾乎全毀。（圖／民眾提供）

歐姓駕駛表示，當天一家人攜愛犬開心出遊，卻慘遭追撞釀嚴重車禍致使妻女受傷，幸好經連日治療後，妻女均逐漸好轉。且委託友人四處貼文，請雲林民眾幫忙找失蹤愛犬，最後是親友在當晚8時許，於距離事故現場18公里外的國道員林路段找回，讓他不禁感嘆「現在想來實在是不幸中的大幸！」

▲歐姓車主的愛犬Peggy是比特犬，已飼養4年相當乖巧親人。（圖／民眾提供）

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