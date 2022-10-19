　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「古香路繞境」再現　北港媽祖與福興宮太平媽一甲子後再相會　

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺福興宮自1962年前往笨港進香後，進行廟宇重建，既未再前往進香，今年逢元長鰲峰宮五年大科邀請福興宮太平媽前往贊境，北港朝天宮、嘉義新港奉天宮等廟宇也多次邀請恢復古香路進香遶境。福興宮向媽祖請示獲允筊，啟動前往古香路進香，睽違一甲子將於國曆11月10日起駕，今（19）日舉行祈福大典。

▲睽違一甲子的笨港古香路繞境，西螺福興宮今日廟方特設媽祖宴，正式宣佈將於國曆11月10日至11月13日啟動為期3天遶境活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲睽違一甲子的笨港古香路繞境，西螺福興宮今日廟方特設媽祖宴，正式宣佈將於國曆11月10日至11月13日啟動為期3天遶境活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮太平媽建廟已有300多年歷史，1960年地方仕紳提議下前往北港朝天宮、新港奉天宮、進香，當時以徒步進香，從北港、新港、大埤經斗南、莿桐回到西螺，1962年進香後西螺福興宮舊廟宇進行重建，即未再前往進香，笨港諸多廟宇曾經多次提起相互間這段因緣，希望恢復再度交流，去年相隔59年時，西螺福興宮原規劃啟動恢復南下古香路繞境，因疫情暫緩，今年適逢元長鰲峯宮大科，受邀贊境。

▲睽違一甲子的笨港古香路繞境，西螺福興宮今日廟方特設媽祖宴，正式宣佈將於國曆11月10日至11月13日啟動為期3天遶境活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲睽違一甲子的笨港古香路繞境，西螺福興宮今日廟方特設媽祖宴，正式宣佈將於國曆11月10日至11月13日啟動為期3天遶境活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

睽違一甲子的笨港古香路繞境，西螺福興宮今日廟方特設媽祖宴，正式宣佈將於國曆11月10日至11月13日啟動為期3天遶境活動，恭請元長鰲峯宮保生大帝，北港朝天宮、新港奉天宮、溪北六興宮等三宮天上聖母，大和街三仙亭三山國王等聖駕蒞臨作客，北港朝天宮董事長蔡咏鍀、新港奉天宮董事長何達煌、雲林縣長張麗善、新港鄉長林茂一同見證歷史性的一刻。

▲睽違一甲子的笨港古香路繞境，西螺福興宮今日廟方特設媽祖宴，正式宣佈將於國曆11月10日至11月13日啟動為期3天遶境活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲睽違一甲子的笨港古香路繞境，西螺福興宮今日正式宣佈將於國曆11月10日至11月13日啟動為期3天遶境活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，此次太平媽於國曆11月10至13日將往笨港會香，經參酌六十年前團隊編組、路關與會議紀錄，今年太平媽往笨港會香祈福之旅將拍攝全紀錄影片，也將結合宗教觀光、傳統表演藝術、教育推廣等面向辦理「2022西螺太平媽祖文化祭」，宣揚太平媽信仰文化。

▲睽違一甲子的笨港古香路繞境，西螺福興宮今日廟方特設媽祖宴，正式宣佈將於國曆11月10日至11月13日啟動為期3天遶境活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港朝天宮、新港奉天宮、溪北六興宮等三宮天上聖母，大和街三仙亭三山國王等聖駕蒞臨作客，北港朝天宮董事長蔡咏鍀、新港奉天宮董事長何達煌、雲林縣長張麗善、新港鄉長林茂一同見證歷史性的一刻。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，今年逢福興宮恢復虎虎太平鼓鄉路繞境活動，宗教與光觀結合與神同行邀請全國鄉親參與盛會。新港奉天宮董事長何達煌表示，我們已經做好迎駕太平媽祖來到新港會香儀式，預祝活動圓滿順利。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，朝天宮第15代和尚曾在1920年到西螺福興宮主持40多年，所以北港朝天宮的太平媽和西螺福興宮的太平媽可以說姊妹，歡迎信眾跟隨太平媽到笨港，走古香路佑平安。

▲睽違一甲子的笨港古香路繞境，西螺福興宮今日廟方特設媽祖宴，正式宣佈將於國曆11月10日至11月13日啟動為期3天遶境活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲睽違一甲子的笨港古香路繞境，西螺福興宮今日廟方特設媽祖宴，正式宣佈將於國曆11月10日至11月13日啟動為期3天遶境活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►鄉親盼太平媽遶境結合大橋觀光活動　向縣府反映希望活動續辦

►北港朝天宮結緣藏傳佛教50年　全因「白沙屯媽」進香後找到的4個字

►2022鵝香送暖傳愛公益　「憶鵝時」產品促銷盈餘全捐育幼院

►國道遭追撞跨3車道彈飛妻女重傷　愛犬受驚跳車18km外奇蹟尋回

►satana包包超甜價必買！百搭實用　減壓背帶太舒服

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
忍1年鬆口好消息！　許藍方報喜「輪我生寶寶了」近照曝
快訊／還是無法選議員！謝和弦怒嗆：2024立委選舉見
300萬拍到透天厝秒變雙屍凶宅！　得主無奈說話了
快訊／陳昭榮離婚時間點撞拆夥「螢幕情侶」　葉全真回應了
台南「孤輪飆仔團」慘了！35人公共危險送辦　3騎士罰9萬+吊
陽光只露臉2天！　雨彈最猛烈時間曝
謝和弦求翻盤吞敗　法院判決理由曝
別再揉眼睛！　她一檢查發現「30根眼睫毛」卡眼瞼
快訊／謝和弦爭參選資格提告　法院火速裁定出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「古香路繞境」再現　北港媽祖與福興宮太平媽一甲子後再相會　

台灣形象展初登美國首府　工藝中心「Green Talk」展區體驗人氣旺

台東市區鐵花商圈　獲全台第一個通過國際服務品質認證

台東環保局籲汽機車使用人停車熄火　不怠速最高可罰6萬元

台東農業節電試驗專區說明會　10／25再次辦理

大埔藝術節「展翅+鳴響」音樂會　藝術加持湖光山色

「太子文化季」與神同行　10／23朴子藝術公園停車場登場

嘉義市市民集團結婚開放報名　限額50組想婚要快

桃園10／22加開社區接種站　11／1起不再發放防疫關懷包

展現豐富社造成果　「新竹ING」10／22北大公園登場

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

爸借車開卻拒檢＋輾傷騎士　兒收8罰單恐罰7萬7傻爆眼

Ella陷媽「人妖風波」後露面3度淚崩　狠狠教訓母痛罵：妳就是網路霸凌！

40歲敖犬參戰《全明星4》「是不是弄我」　曹佑寧.潘君侖回鍋「年紀差一輪」

原民媽吃飯幫準備筷子 紐西蘭爸94不用選刀叉

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

「古香路繞境」再現　北港媽祖與福興宮太平媽一甲子後再相會　

台灣形象展初登美國首府　工藝中心「Green Talk」展區體驗人氣旺

台東市區鐵花商圈　獲全台第一個通過國際服務品質認證

台東環保局籲汽機車使用人停車熄火　不怠速最高可罰6萬元

台東農業節電試驗專區說明會　10／25再次辦理

大埔藝術節「展翅+鳴響」音樂會　藝術加持湖光山色

「太子文化季」與神同行　10／23朴子藝術公園停車場登場

嘉義市市民集團結婚開放報名　限額50組想婚要快

桃園10／22加開社區接種站　11／1起不再發放防疫關懷包

展現豐富社造成果　「新竹ING」10／22北大公園登場

《原子少年》登PLG職籃開幕戰　Ozone成勇士主場表演嘉賓

2022週年慶SK-II組合一次收！4大夢幻組合明星商品　晶瑩剔透趁現在！錯過再等一年

遞狀遭法院駁回！　謝和弦斥「理由太瞎」再抗告：2024立委選舉見

金萌獎搶票中！「照騙集團」藍貓公車衝第一　搗蛋汪、大叔喵緊追

忍1年鬆口好消息！　許藍方報喜「輪我生寶寶了」…近照網認不出

張惇涵PO文說3故事「相信事在人為」　暗諷柯文哲侯友宜淹水跑輔選

遭評論「有化學藥劑氨味」！屏東臭豆腐店捍衛8年商譽怒告網友

「內用外送均一價」遭公平會罰200萬　foodpanda抗罰強調沒壟斷

陳品捷下周歸隊　味全新洋投後天初登板

超商限定門市爽吃！最新「胡椒餅熱壓吐司」　滿滿肉餡咬下爆汁

中友百貨電梯「15F直墜B5」！民眾目睹嚇傻：絕命終結站？

地方熱門新聞

女直播主去年被打影片！今陳屍消波塊

醫大碩士論文被指造假　學校烏龍撤銷學位

線香、火星等微小火源切勿掉以輕心！

86歲婦訪友迷路　民眾+女警助返家

南投縣抽驗蔬果畜肉近1成農藥超標

鄭文燦：11/1起不再發防疫關懷包

配合中壢運動公園區工程　桃園3區10/22停水

暖暖土石3度崩塌！巨響後泥水灌入民宅

台東籲汽機車停車熄火　不怠速最高可罰6萬元

台中知名酒店雙球海大解封迎客

社區活動被投訴　改到500公尺遠舉辦

消費滿300元登錄發票抽450萬露營車

電動車正名微型電動二輪車！11/30起掛牌上路

國道2號增設中路交流道　高公局審查通過

更多熱門

相關新聞

金門10級陣風狂吹　竟漂來陸籍幽靈船

金門10級陣風狂吹　竟漂來陸籍幽靈船

金門馬山岸際本月16日下午1時許，有民眾發現海外疑似有艘偷渡船遭10級陣風吹來岸邊，趕緊報警處理。警消登船檢查後，所幸只是從中國漂來的採蚵船，船上無人也無任何豬肉、違禁品。

婦眼睛紅腫！竟是30根睫毛卡眼瞼

婦眼睛紅腫！竟是30根睫毛卡眼瞼

「生子送房子」林義豐護幼新主張

「生子送房子」林義豐護幼新主張

恐嚇議員參選人才交保　竹聯分會長又搞事被收押

恐嚇議員參選人才交保　竹聯分會長又搞事被收押

國道遭追撞妻女重傷　愛犬跳車18km外奇蹟尋回

國道遭追撞妻女重傷　愛犬跳車18km外奇蹟尋回

關鍵字：

西螺福興宮雲林笨港進香古香路繞境北港朝天宮影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳昭榮證實離婚！掰了27年妻揭兩人關係現況

電競直播主販毒被抓！新莊住處藏大麻

日本AV女優賣淫被捕　接客6千「實拿2千」

好市多聯名卡換家！內行「1招不用重辦」免帶現金

不是正宮！直擊陳昭榮夜伴熟女

LINE限時免費貼圖快下載　最新隱藏版大公開

她穿短褲上班　闆娘突嗆不要臉：我兒子沒結婚

國內首宗活摘器官集團曝　恐怖3人蛇落網

預約飯店泳池遭拒！人夫改用英文問卻馬上成功

環島6天「2人噴3萬」喊貴！網指1花費：超盤

買下8間老房超後悔！10年後「驚人價值曝光」

陳昭榮前妻首發聲！「簽字離婚時間點」曝光

確診妹羞曝「下體狂流水」1天換3條內褲！釣出苦主

亞洲金融風暴來了？「這國貨幣」驚見不妙徵兆

陸網爆汪小菲張穎穎互毆！「她身上瘀青」全被拍

更多

最夯影音

更多
坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD
劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面