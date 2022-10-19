「古香路繞境」再現　北港媽祖與福興宮太平媽一甲子後再相會　

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺福興宮自1962年前往笨港進香後，進行廟宇重建，既未再前往進香，今年逢元長鰲峰宮五年大科邀請福興宮太平媽前往贊境，北港朝天宮、嘉義新港奉天宮等廟宇也多次邀請恢復古香路進香遶境。福興宮向媽祖請示獲允筊，啟動前往古香路進香，睽違一甲子將於國曆11月10日起駕，今（19）日舉行祈福大典。

▲睽違一甲子的笨港古香路繞境，西螺福興宮今日廟方特設媽祖宴，正式宣佈將於國曆11月10日至11月13日啟動為期3天遶境活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮太平媽建廟已有300多年歷史，1960年地方仕紳提議下前往北港朝天宮、新港奉天宮、進香，當時以徒步進香，從北港、新港、大埤經斗南、莿桐回到西螺，1962年進香後西螺福興宮舊廟宇進行重建，即未再前往進香，笨港諸多廟宇曾經多次提起相互間這段因緣，希望恢復再度交流，去年相隔59年時，西螺福興宮原規劃啟動恢復南下古香路繞境，因疫情暫緩，今年適逢元長鰲峯宮大科，受邀贊境。

▲睽違一甲子的笨港古香路繞境，西螺福興宮今日廟方特設媽祖宴，正式宣佈將於國曆11月10日至11月13日啟動為期3天遶境活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

睽違一甲子的笨港古香路繞境，西螺福興宮今日廟方特設媽祖宴，正式宣佈將於國曆11月10日至11月13日啟動為期3天遶境活動，恭請元長鰲峯宮保生大帝，北港朝天宮、新港奉天宮、溪北六興宮等三宮天上聖母，大和街三仙亭三山國王等聖駕蒞臨作客，北港朝天宮董事長蔡咏鍀、新港奉天宮董事長何達煌、雲林縣長張麗善、新港鄉長林茂一同見證歷史性的一刻。

▲睽違一甲子的笨港古香路繞境，西螺福興宮今日正式宣佈將於國曆11月10日至11月13日啟動為期3天遶境活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，此次太平媽於國曆11月10至13日將往笨港會香，經參酌六十年前團隊編組、路關與會議紀錄，今年太平媽往笨港會香祈福之旅將拍攝全紀錄影片，也將結合宗教觀光、傳統表演藝術、教育推廣等面向辦理「2022西螺太平媽祖文化祭」，宣揚太平媽信仰文化。

▲北港朝天宮、新港奉天宮、溪北六興宮等三宮天上聖母，大和街三仙亭三山國王等聖駕蒞臨作客，北港朝天宮董事長蔡咏鍀、新港奉天宮董事長何達煌、雲林縣長張麗善、新港鄉長林茂一同見證歷史性的一刻。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，今年逢福興宮恢復虎虎太平鼓鄉路繞境活動，宗教與光觀結合與神同行邀請全國鄉親參與盛會。新港奉天宮董事長何達煌表示，我們已經做好迎駕太平媽祖來到新港會香儀式，預祝活動圓滿順利。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，朝天宮第15代和尚曾在1920年到西螺福興宮主持40多年，所以北港朝天宮的太平媽和西螺福興宮的太平媽可以說姊妹，歡迎信眾跟隨太平媽到笨港，走古香路佑平安。

▲睽違一甲子的笨港古香路繞境，西螺福興宮今日廟方特設媽祖宴，正式宣佈將於國曆11月10日至11月13日啟動為期3天遶境活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

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