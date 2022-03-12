國宴主廚＋街舞團　沉浸式饗宴為百年戲院注入新生命

▲ 「舞動微醺饗宴」在北港大復戲院登場，結合沉浸式舞蹈演出與微醺餐桌，以創意方式結合「表演」與「餐食」活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府文化觀光處於今、明2天(3/12、13)在雲林最古老戲院北港大復戲院辦理 「舊影食光」系列活動「舞動微醺饗宴」，以創意方式結合表演與餐食，是一場結合沉浸式舞蹈演出與微醺餐桌的饗宴，民眾除了可以認識北港歷史體驗百年老戲院的風華，也可以品嚐北港在地美食。

雲林縣長張麗善表示，雲林的首座戲院「北港座」、現今的「大復戲院」從1927年建造至今已近百年，是當地居民觀看新（話）劇、歌仔戲、京戲、布袋戲…等表演的好所在，雖然在大時代變遷下「大復戲院」已歇業30年，但仍是老北港人的共同記憶。

▲禾一文化傳承舞團這次在大復戲院的表演也很特別，不同以往的家將舞蹈，以北港大復戲院歷史為基底下去編排的沉浸式演出。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府文化觀光處說明，雲林縣政府於2009年將「大復戲院」指定為歷史建築，於2018年啟動修復再利用工程、2019年完工，將大復戲院活化成提供活動展演及輕食餐飲的複合式空間，今年更透過這次「舊影食光」系列活動將這座老戲院活化再包裝，以創新的方式述說舊故事，讓更多人體驗雲林首座戲院的魅力。

文化觀光處長陳璧君表示，雲林縣政府於春節至三月期間辦理北港大復戲院「舊影食光」系列活動，而本周末3/12、3/13這兩天上場的是「舞動微醺饗宴」，邀請禾一舞團以北港居民的生活信仰與媽祖文化為主題，融合1927年至今這座百年老戲院的歷史更迭，同時搭配地食材設計的「北港宴」菜單，以「中菜西吃」的方式呈現，讓民眾一邊看著表演吃著美食，彷彿回到當時因港口貿易而繁榮的北港小鎮。

▲ 餐點共有七道，逐一上菜的過程都有主廚現場說菜，希望能透過七道精緻菜色搭配沉浸式舞蹈演出，民眾更能沉浸於百年老戲院的魅力之中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

禾一文化傳承舞團團長張益彰表示，台灣自己本身的文化其實非常有特色，也因此舞團一直以來致力於發揚台灣本土文化，希望把在地的舊歷史文化用創新的方式詮釋，再推廣出去，這也是「禾一」名稱由來，將台灣的草根民情「合一」。

張益彰說，這次在大復戲院的表演，不同以往的家將舞蹈，以北港大復戲院歷史為基底下去編排的沉浸式演出，講述北港大復戲院於1927年開張，戲院裡的日常生活以及當地居民習慣每日「拜早鐘」的民間習俗，劇情裡也有致敬「鄧麗君」的橋段，直到最後北港大復戲院因電視興起而沒落關閉，北港小鎮不再興盛，但當地居民仍永遠信仰著孕育北港的母親-媽祖，對於媽祖充滿感謝之情。

國宴級主廚潘岱儒說明，這次率明道大學餐旅系學生特別搭配活動劇情以北港地區食材發想「中菜西吃」菜單，這次餐點共有七道，分別是「天光時」、「清涼意」、「灶腳香」、「溪水邊」、「黃昏時」、「月娘光」、「露水滴」，逐一上菜的過程都有主廚現場說菜，希望能透過七道精緻菜色搭配沉浸式舞蹈演出，民眾更能沉浸於百年老戲院的魅力之中。

文化觀光處補充說明，下周末(3/19、3/20)接續登場的「舊影食光」系列活動3「厝邊隔壁來看戲」，將分別上演「再會啦!白宮!」水林紀錄片以及元長西莊、崙仔社區帶來精彩的「社區劇場」表演，現場皆有免費古早味小吃提供給觀眾，相關活動資訊將陸續公告於縣府文化觀光處臉書，希望藉此邀請民眾一起來體驗百年老戲院的魅力。

▲ 國宴級主廚潘岱率明道大學餐旅系學生參與，特別搭配活動劇情以北港地區食材發想「中菜西吃」菜單。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►孫抱嬤倒省道路旁待救無援 巡邏警緊急伸援手

►盆栽太美引賊蹤！這家園藝店被偷2次 連比丘尼也忍不住動手

►廟前自撞四輪朝天氣囊全爆 駕駛毫髮無傷...驚呼：土地公保佑

►快訊／紫斑蝶北遷先遣部隊已達雲林 預估2週後可望爆量通過

►農夫騎樓曬鈔票...機車男假問路搶錢 笨匪搶1千元不成連吃兩罪

