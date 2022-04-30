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《雲林500千客萬來》旅遊套書　用500種方式認識雲林的美好

▲縣長張麗善親自舉行《雲林500 千客萬來》旅遊套書發表會也同時分享「2022北港燈會」及《雲林有影∣神手映像攝影展》連獲國際IAA金獎與荷蘭Indigo銀獎的喜悅 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲張麗善舉行《雲林500 千客萬來》旅遊套書發表會，同時分享「2022北港燈會」及《雲林有影∣神手映像攝影展》連獲國際IAA金獎與荷蘭Indigo銀獎的喜悅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣在大眾印象中觀光並不顯著，雲林縣政府近年在經過各界共同努力，不斷提升雲林文化觀光量能，除讓全台灣看見雲林甚至也接軌國際，29日縣長張麗善親自舉行《雲林500 千客萬來》旅遊套書發表會也同時分享「2022北港燈會」及《雲林有影∣神手映像攝影展》連獲國際IAA金獎與荷蘭Indigo銀獎的喜悅。

雲林縣長張麗善指出，為提升雲林縣的文化觀光量能，這2、3年來文觀處陳璧君處長帶領的團隊非常努力，不僅「2022北港燈會」獲得國際獎項協會（IAA）的MUSE Design Awards(繆思設計大獎)金獎，2020年辦理的《雲林有影∣神手映像攝影展》也獲得荷蘭設計獎(2022 Indigo Design Award)「社會變革品牌銀獎」殊榮，相當不容易。

▲縣長張麗善親自舉行《雲林500 千客萬來》旅遊套書發表會也同時分享「2022北港燈會」及《雲林有影∣神手映像攝影展》連獲國際IAA金獎與荷蘭Indigo銀獎的喜悅 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲文觀處推出《雲林500 千客萬來》旅遊套書，從美食小吃、景觀地貌、特色店家、旅館民宿、雲林良品、微冊角落、文化館舍、宮廟朝聖及交通等面向。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善表示，今年文觀處推出《雲林500 千客萬來》旅遊套書，從美食小吃、景觀地貌、特色店家、旅館民宿、雲林良品、微冊角落、文化館舍、宮廟朝聖及交通等面向，規劃五大主題《雲好味》、《雲好店》、《雲好景》、《雲好物》、《雲好行》，每個主題各精選100點，讓所有鄉親來到雲林可以快速找到好吃、好玩的地方，用500種方式認識雲林的美好。

文化觀光處長陳璧君表示，希望透過雲林500套書，吸引更多民眾來探索雲林；這套書不只有景點、美食介紹，插畫、排版也透過專家設計，首批書將先提供給縣內旅遊相關公協會及各旅客服務中心，未來也將在通路上架販售，讓更多沒有來過雲林或對雲林景點還不夠熟悉的朋友，能透過這本書慢遊雲林。

文化觀光處補充，《雲好味100》中囊括雲林當地美食，無論大宴小酌、傳統創新或異國料理，都在雲林這片魚米之鄉中落腳生根，並成為在地之味。《雲好店100》則是探掘最具有地方特色的眾店家、微冊角落或旅館民宿，帶入社區營造與地方風土元素，勾勒出一眾特色店鋪。《雲好景100》則獨厚於在地天然景致，於群山綠水間，踩探出最能感受雲林時令風光與特色慶典。《雲好物100》帶您探索雲林在地農林漁牧物產，認識「雲林良品」新風貌。《雲好行100》則要行遍雲林，踏察雲林的廟宇風光以及各特色旅遊路線，感受人性與神性，以及自然的瞬間交會。  

▲縣長張麗善親自舉行《雲林500 千客萬來》旅遊套書發表會也同時分享「2022北港燈會」及《雲林有影∣神手映像攝影展》連獲國際IAA金獎與荷蘭Indigo銀獎的喜悅 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲文化觀光處長陳璧君表示，希望透過雲林500套書，吸引更多民眾來探索雲林。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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