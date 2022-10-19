假拜拜真偷錢　雲林2男竊200功德金被揪出送辦

▲林姓嫌犯與李姓嫌犯行竊過程全遭錄下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局臺西分局橋頭派出所於10月11日接獲一家宮廟報案，指出有陌生男子進入宮廟偷走香油錢，請求警方處理， 警員潘慶翰、林明賜立即前往依掌握資料訪查，認為2名男子涉有重嫌，循線找到時林嫌與李嫌見犯案過程全遭錄下坦承犯案，警方查扣贓款並將其依《竊盜罪》嫌函法送辦。

臺西警分局說明， 廟方管理人員報案時表示，11日中午約12時許至正殿旁吃午餐，二名男子入內進香，趁著無人偷走香油錢200元，廟方人員用餐完畢察覺錢不見了即調閱監視器查看，從監視器影像清楚看到，穿著藍白紅外套的男子站在功德箱前，東張西望進行偷竊，另一名男子則拿著香佯裝拜拜在一旁把風，做案過程相當清楚立即報警。

▲林姓嫌犯與李姓嫌犯前往一處宮廟，一人把風一人行竊得手200元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方依據掌握的資料進行訪查，發現45歲的李男與40歲的林男可能涉案，馬上兵分多路追查，警方循線找到二人還穿著行竊時的衣服，員警出示2人犯案的影像，他們一看到作案過程被錄得一清二楚當場傻眼，警方查扣贓款，訊後將2人依《竊盜罪》嫌函法送辦。

臺西警分局長黃念生表示，相當肯定員警積極偵辦的態度，並呼籲民眾，如發現陌生人要提高警覺，宮廟的香油錢要妥善保管，做好相關防竊措施，提醒有心人士，不要存著僥倖的心態，法網恢恢，做壞事一定會被抓。

▲警方循線找到二人還穿著行竊時的衣服，員警出示2人犯案的影像，他們一看到作案過程被錄得一清二楚當場傻眼。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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