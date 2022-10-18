社造百貨行行出狀元　雲林社造嘉年華10月29、30日寶隆紙廠登場

▲2022雲林社造嘉年華以充滿復古意趣的「社造百貨行」辦理周年慶概念規劃主題，集結縣內45個社區、公所、專案及相關局處等多達60個單位參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣社區營造深耕在地多年，發掘各個社區獨特的人文地景產特色，「雲林社造嘉年華」今年以「雲林社造百貨行、行行出狀元」為主題，即將在10月29、30日於寶隆紙廠登場，今（18）日由雲林縣長張麗善、文化觀光處陳璧君處長、社會處林文志處長召開記者會，邀請民眾一同前來體驗。

文化觀光處說明，2022雲林社造嘉年華以充滿復古意趣的「社造百貨行」辦理周年慶概念規劃主題，集結縣內45個社區、公所、專案及相關局處等多達60個單位參與，除了10月29日首日主場開幕式，更結合水土保持局補助「農村總和計畫」，推動「巷仔內好憩迌」社區遊程20條梯次，邀請觀光旅遊業者造訪雲林參與同業媒合會，認識社區深度文化之旅最道地豐富的玩法。

文化觀光處長陳璧君提到，10月29日和30日在林內寶隆紙廠舉辦的社造嘉年華，精心規劃多元展區，帶大家透過多樣的社區美食、手作工藝、紙戲人說故事、巷仔內戲台仔等感受雲林社造百貨行如何「行行出狀元」，包括在「文武戲狀元」看一齣齣充滿時代記憶的社區劇場，還有新住民歌舞演出，也在「遊程說唱舞台」聽社區人講看麥整年有什麼好玩。

文化觀光處補充，嘉年華場域今年甫成立「林內紙蝶生態地景園區」，增加許多的可愛、優美的裝置藝術，10月29日夜間結合虎年營造多處小虎造型之光環境打卡點；適逢萬聖節前夕，可以預約「親子扮裝走秀」角逐最佳造型獎等周年慶限定活動，適合全家走訪出遊，活動詳情可至文化觀光處活動網站查詢。

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