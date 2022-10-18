　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

社造百貨行行出狀元　雲林社造嘉年華10月29、30日寶隆紙廠登場

▲2022雲林社造嘉年華以充滿復古意趣的「社造百貨行」辦理周年慶概念規劃主題，集結縣內45個社區、公所、專案及相關局處等多達60個單位參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2022雲林社造嘉年華以充滿復古意趣的「社造百貨行」辦理周年慶概念規劃主題，集結縣內45個社區、公所、專案及相關局處等多達60個單位參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣社區營造深耕在地多年，發掘各個社區獨特的人文地景產特色，「雲林社造嘉年華」今年以「雲林社造百貨行、行行出狀元」為主題，即將在10月29、30日於寶隆紙廠登場，今（18）日由雲林縣長張麗善、文化觀光處陳璧君處長、社會處林文志處長召開記者會，邀請民眾一同前來體驗。

文化觀光處說明，2022雲林社造嘉年華以充滿復古意趣的「社造百貨行」辦理周年慶概念規劃主題，集結縣內45個社區、公所、專案及相關局處等多達60個單位參與，除了10月29日首日主場開幕式，更結合水土保持局補助「農村總和計畫」，推動「巷仔內好憩迌」社區遊程20條梯次，邀請觀光旅遊業者造訪雲林參與同業媒合會，認識社區深度文化之旅最道地豐富的玩法。

文化觀光處長陳璧君提到，10月29日和30日在林內寶隆紙廠舉辦的社造嘉年華，精心規劃多元展區，帶大家透過多樣的社區美食、手作工藝、紙戲人說故事、巷仔內戲台仔等感受雲林社造百貨行如何「行行出狀元」，包括在「文武戲狀元」看一齣齣充滿時代記憶的社區劇場，還有新住民歌舞演出，也在「遊程說唱舞台」聽社區人講看麥整年有什麼好玩。

文化觀光處補充，嘉年華場域今年甫成立「林內紙蝶生態地景園區」，增加許多的可愛、優美的裝置藝術，10月29日夜間結合虎年營造多處小虎造型之光環境打卡點；適逢萬聖節前夕，可以預約「親子扮裝走秀」角逐最佳造型獎等周年慶限定活動，適合全家走訪出遊，活動詳情可至文化觀光處活動網站查詢。

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►曾現白骨成治安死角　全台最後一棟921危樓改建警用廳舍今動土

►低價收購專殺「人投胎5爪豬」　獸醫曝雲林大白豬最終命運

►5爪特寫曝光！200斤白豬雲林現蹤全村圍捕　傳說「人投胎不能殺」

►雲林青年之友會成立大會　「尚青A」70青年凝聚在地認同感

►雲林麥寮鄉代參選人涉買票！他悠哉吃點心被捕　被聲押秒認罪

►宜蘭綠舞觀光飯店1泊2食超激殺5.2折！加碼浴衣體驗美照拍到滿

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
自助加油78元！交易通知「卻跳2250元」　真相長知識了
大阪環球影城發現「多塊人骨」！　死者身分曝
離開中國後首度現身！　前台積電大將「蔣爸」驚喜出席鴻海科技日
敖犬加入《全明星4》黃隊！　2選手回鍋：盼再破紀錄
可能取代BA.5！　XBB將成下一個強勢變異株
拖把狂扁3歲女童！　她想吐仍被推牆虐死
一夜轉折！台南「康樂街牛肉湯」又不頂讓了　闆娘曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市秋季就博會最終回　19日玄奘大學盛大登場

邊境開放觀光產業大徵才　台南就業中心提供445工作機會

社造百貨行行出狀元　雲林社造嘉年華10月29、30日寶隆紙廠登場

竹市「臺語金曲之夜」超強卡司　天后宮廟埕聽金曲

北中寮無加油站…儲油桶冒險擺家中　加油站終動工！嘉惠5千居民

台南德安百貨玻璃掉落碎滿地　幸未造成人員傷亡

台東縣府打造優質農產品牌　積極佈局跨境電商前進國際

台南要跟上交通改革趨勢　林俊憲、林依婷共同提倡偏心式左轉專用道

根頂重機股份有限　捐贈卑南鄉公所復康巴士一輛

客製鏈輪助攻自行車產業　虎科大校長張信良獲「2022未來科技獎」

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

姊弟每天尖叫+擁抱迎接　爸收巨星待遇：最期待這刻

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

百齡橋下50台↑車泡水罵翻　網曬有通知鐵證：不移怪誰

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

竹市秋季就博會最終回　19日玄奘大學盛大登場

邊境開放觀光產業大徵才　台南就業中心提供445工作機會

社造百貨行行出狀元　雲林社造嘉年華10月29、30日寶隆紙廠登場

竹市「臺語金曲之夜」超強卡司　天后宮廟埕聽金曲

北中寮無加油站…儲油桶冒險擺家中　加油站終動工！嘉惠5千居民

台南德安百貨玻璃掉落碎滿地　幸未造成人員傷亡

台東縣府打造優質農產品牌　積極佈局跨境電商前進國際

台南要跟上交通改革趨勢　林俊憲、林依婷共同提倡偏心式左轉專用道

根頂重機股份有限　捐贈卑南鄉公所復康巴士一輛

客製鏈輪助攻自行車產業　虎科大校長張信良獲「2022未來科技獎」

快訊／台61線貨車引擎竄白煙　後車狂按喇叭示警…才下車整台燒毀

成龍女兒吳卓林「街頭領食物」　網紅妻濃妝拍片反擊！

高嘉瑜籲高端提供赴日民眾免費PCR　「有能力負擔就該解決」

速霸陸「Solterra電動休旅」確定10／31上市　主打4驅、續航460km

停車誤踩油門！下秒暴衝「騎上」賓士　40萬人看傻：怎麼上去的？

珍妮佛羅培茲同款美包竟能兩千元無痛入手　私下愛用手袋搜羅

六款旗艦機續航實測出爐　iPhone 14 Pro Max超車安卓奪冠

「這裡有人摔跤了」4歲弟半夜邊哭邊call救護車　順利救回媽媽

鴻海研究院展示前瞻研發成果　大秀低軌衛星、離子阱、AI等技術

麥寮外海4船員落海仍1失蹤！3人斷手斷腳獲救　最新傷勢曝光

短裙妹「起床氣」突開車門　重擊騎士後竟裝沒事走人

地方熱門新聞

台中知名酒店雙球海大解封迎客

醫大碩士論文被指造假　學校烏龍撤銷學位

盧秀燕震驚：敬悼我的好友

台中首座市立醫院今動土

女直播主去年被打影片！今陳屍消波塊

科技執法守護環境　彰化PM2.5減量全國第一

林俊憲、林依婷共同提倡偏心式左轉專用道

台南德安百貨玻璃掉落碎滿地

阿爸的腳踏車宣傳最吸睛

消費滿300元登錄發票抽450萬露營車

男子夜駕註銷車吃消夜起獲K毒

桃園市圖新總館70萬冊圖書搬遷　完成上架

高雄20秒短片看2年「11處社宅」動土

2022羅浮溫泉季　泡溫泉登錄發票抽大獎

更多熱門

相關新聞

雲林風箏衝浪公開賽暨體驗活動　10／22登場

雲林風箏衝浪公開賽暨體驗活動　10／22登場

「雲林縣第二屆風箏衝浪公開賽暨體驗活動」將連續兩周末在三條崙海域「風」起來，10月22至30日止除了比賽更有體驗活動與導覽行程。今(17)日宣傳記者會，副縣長謝淑亞、雲嘉南國家風景區管理處長陳煜川、海洋委員會科長施凡勤，共同邀請風箏衝浪玩家、對風箏衝浪及水上運動有興趣的民眾嗨on三條崙。

Rock&Roll雲林滑板音樂祭　10/22斗六公明路登場

Rock&Roll雲林滑板音樂祭　10/22斗六公明路登場

斗六921危樓改建警用廳舍　斥資3.5億今動土

斗六921危樓改建警用廳舍　斥資3.5億今動土

萬泰科技捐贈雲林國中小教室抑菌空氣濾網

萬泰科技捐贈雲林國中小教室抑菌空氣濾網

專殺「人投胎5爪豬」　獸醫曝雲林大白豬最終命運

專殺「人投胎5爪豬」　獸醫曝雲林大白豬最終命運

關鍵字：

雲林社造嘉年華雲林文化觀光處社區營造寶隆紙廠

讀者迴響

熱門新聞

好市多被搶親！250萬「國泰世華卡友」哭哭

51歲古天樂驚證實「神經全壞死」！急入院動手術

快訊／曾威豪、劉芯彤入獄了　憔悴現身不發一語

《我可能不會愛你》拿鐵驚爆婚變！

黃義交墜樓「何麗玲」再成熱搜字　60歲現況曝光

聯名卡換東家「會員反應曝」　好市多慘了

熊好券來了！今下午開放登記「6抽2」

牛角燒肉登台20周年推優惠

34歲女星證實罹癌　呆站醫院門口哭了

孫安佐爆交新女友「是13萬超兇直播主」！G級上圍辣爆

黃義交墜樓亡「疫情後狀態很差」　3天前才和女兒一起吃飯

豪宅性愛趴！　14男嗨戰8女慘了

好市多卡被北富銀搶親！　國泰世華失合約：持續洽談中　

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

工人怒殺馬國女大生　家中「超反差2物」曝

更多

最夯影音

更多
拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪
BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面