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雲林表演廳億元整建優化　開幕首演雲門舞集《十三聲》聲光效果佳

▲雲林表演廳歷經整整兩年修繕，於今日正式開幕。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府文化觀光處表演廳歷經整整兩年修繕，於今日正式開幕。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林表演廳於1987年落成，雲林縣政府於2018年開始規劃，共獲文化部前瞻1.0及2.0共補助3800萬、豐泰文教基金會贊助1500萬、台塑企業贊助4250萬及本預算950萬，進行表演專業設備、基礎設施、觀眾席、消防安全等優化。歷經整整兩年修繕，於今（25）日正式開幕，也宣告雲林民眾的藝文生活不斷電。

表演廳整建優化項目除了汰換舞台專業設備、舞台地板全面更新，並將舞台音響反射板換新，打造專業聲學空間，讓聲音殘響效果更佳，給觀眾優質聽覺享受，觀眾席座椅也全面更新，增大椅座及背靠，讓觀眾坐起來更舒適；並重新整繕史坦威鋼琴，讓整體表演環境更上一層樓。

▲雲林表演廳歷經整整兩年修繕，於今日正式開幕。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林表演廳歷經整整兩年修繕，於今日正式開幕。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，雲林表演廳為縣內具一定設備服務水準之專業型表演場館，屬於中型綜合表演文化中心之中型劇場，經統計，整建前一年表演節目多達80場次，平均每週1場以上的演出，且節目內容涵蓋音樂、舞蹈、戲劇，內容多元。閉館前3年各場次平均上座人數從462人成長到559人，一年總觀賞人數達4萬餘人。

▲雲林表演廳歷經整整兩年修繕，於今日正式開幕。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林表演廳今日正式開幕，雲林縣長張麗善在建築師帶領導覽欣賞室內設計。（圖／記者蔡佩旻攝）

文化觀光處長陳璧君表示，開館活動尋求企業合作，獲豐泰文教基金會280萬、義美食品公司100萬及臺大雲林分院贊助引介表演節目，為民眾提供夠優質節目；期待啟用後運用場館資源，規劃豐富的表演藝術活動，持續提供表演團隊演出機會，並且推動表演藝術進入民眾的生活空間。

▲雲林表演廳歷經整整兩年修繕，於今日正式開幕。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林表演廳今日正式開幕，開幕的首波大作為雲門舞集藝術總監鄭宗龍所編作《十三聲》。（圖／記者蔡佩旻攝）

文化觀光處說明，致力打造新的優閒藝文空間，於6月至10月辦理「Yunlin 創意百選YCDC創藝市集」，每月不同主題市集，6月25日首登場-夏日市集，以音樂X表演、創藝X品牌為主題，內容包含街頭藝人、市集(胖卡、輕食、甜點、小農)、雲林行動書車以及手作DIY體驗。市集時間自早上10點至下午5點半，民眾周末期間來到文化觀光處，不僅可進劇場看表演、周邊逛市集、還可到圖書館欣賞借閱書籍，提供民眾渡過悠活夏日的好去處。

開幕的首波大作為雲門舞集藝術總監鄭宗龍所編作《十三聲》擔綱，藝術總監鄭宗龍表示，謝謝雲林縣政府、張麗善縣長、文化部、企業主，共同促成表演廳升級，對表演藝術界意義非凡。雲門很榮幸受邀作為開幕演出，是雲門相隔19年後在雲林落地。演出已經接近完售，給了雲門團隊很大信心，也顯見雲林人對藝文表演的需求與支持。真心很感謝雲林給表演藝術團隊這麼一個好的舞台。希望不會再相隔19年再見面，而是變成很好的朋友與夥伴。

▲雲林表演廳歷經整整兩年修繕，於今日正式開幕。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲表演廳整建優化項目除了汰換舞台專業設備、舞台地板全面更新，並將舞台音響反射板換新，打造專業聲學空間。（圖／記者蔡佩旻攝）

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