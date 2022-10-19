　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

祭出高額獎金推廣「品德教育祖孫情」　「珍愛寶貝話畫賽」10月底截稿

▲「第一屆敬老愛老話畫比賽」已經起步，投稿參賽自即日起到10月31日，只要將作品寄到「雲林縣斗六市鎮西國小品德中心」即可。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「第一屆敬老愛老話畫比賽」已經起步，投稿參賽自即日起到10月31日，只要將作品寄到「雲林縣斗六市鎮西國小品德中心」即可。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

財團法人國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心為鼓勵國小學生創作，並能夠展現自我，表達對長輩的感恩與謝意，主辦「第一屆敬老愛老話畫比賽」除了將得獎學生的名額提升外，更提高獎金，希望讓指導老師與參賽學生有更高的參賽意願，也更能增加比賽精彩度。

研究中心執行長許志成說明：「2025年我國台灣高齡人口比例將達到20%即為超高齡社會。為因應高齡化社會所帶來之衝擊與影響，政府積極推動各項高齡相關政策，能夠守護我們高齡長者的健康與樂齡學習的關懷。」

許志成指出，長者在家庭中，是需要陪同和關愛的所以為增進學童孝親、敬老觀念，我們結合學校以品德教育作推廣宣導，透過文字或圖畫方式呈現日常生活中祖孫溫馨互動之情，體現對長者的尊重與關懷，提升祖孫情感交流、長者生活尊榮感，並參與社區活動，也藉此增加民眾對於高齡研究中心的認識。

「未來中心也和會雲林在地許多團隊合作，也會到學校進行學術交流，更希望大家一起來關心長輩健康與樂齡的各項議題 ，讓社會更和諧，更健康美好」，許志成說，辦理活動同時讓各界更重視家庭世代關係，弘揚孝道及敬老尊賢等傳統倫理，鼓勵年輕世代學習尊重長者，樂於接近長者，搭建世代溝通橋樑。

指導單位雲林縣現政府說明，投稿參賽自即日起到10月31日，只要將作品寄到「雲林縣斗六市鎮西國小品德中心」即可。也邀請家中有國小生的家長鼓勵學生參加，除了可以表達對長輩的尊重外，也可以訓練創作想法的思考力與創造力。

比賽項目分別為「低年級繪畫」與「中年級作文」「高年級作文」，題目可以自訂，寫作情境以「家中祖父母與家人共處的情形」以「歡喜、感恩、孝順、惜福」等品德教育核心素養為發想主題。每組參賽作品，將選出120名進入複賽，接下來，再有優勝、優等、甲等、佳作等第，優勝五名獎金五千元，勝等8名，獎金三千元，甲等20名，獎金壹千元，佳作50名，獎金5百元，進入複賽的學生，即可得到禮券一百元，指導老師只要是學生獲得甲等以上成績，就可以得到紀念品與獎狀。

▲「第一屆敬老愛老話畫比賽」已經起步，投稿參賽自即日起到10月31日，只要將作品寄到「雲林縣斗六市鎮西國小品德中心」即可。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「第一屆敬老愛老話畫比賽」已經起步，投稿參賽自即日起到10月31日，只要將作品寄到「雲林縣斗六市鎮西國小品德中心」即可。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►曾現白骨成治安死角　全台最後一棟921危樓改建警用廳舍今動土

►冷氣升級戴口罩　萬泰科技捐贈雲林國中小教室抑菌空氣濾網

►低價收購專殺「人投胎5爪豬」　獸醫曝雲林大白豬最終命運

►5爪特寫曝光！200斤白豬雲林現蹤全村圍捕　傳說「人投胎不能殺」

►2022鵝香送暖傳愛公益　「憶鵝時」產品促銷盈餘全捐育幼院
 

►satana包包超甜價必買！百搭實用　減壓背帶太舒服

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
跟學長爬窗墜樓摔癱！　高一生討國賠800萬結果曝
快訊／即起開放高端補打！基礎劑間隔28天、追加劑間隔84天
快訊／40多歲確診女防疫旅館猝死！　新冠肺炎合併心肺衰竭
快訊／今本土+44601　另增42死「30多歲男確診8天亡」
入住信義區5星飯店　預約泳池被拒絕！人夫改用英文問卻馬上有空
印度男喊「在台灣很孤單」　玩交友App性侵女大生
短今突遭球迷「肢體碰觸」畫面瘋傳！　她認了有嚇到
快訊／北韓再朝西海岸射100多枚砲彈　南韓軍方：違反919軍
勇士開幕戰「一波流」打趴湖人　柯瑞神拋投、四分打飆出33分
曾威豪編號1802監獄生活曝　劉芯彤貴婦變女工

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

假拜拜真偷錢　雲林2男竊200功德金被揪出送辦

黃心健首次在台VR大型回顧展《X人稱》　高美館重磅登場

祭出高額獎金推廣「品德教育祖孫情」　「珍愛寶貝話畫賽」10月底截稿

86歲婦外出訪友迷路　熱心民眾+細心女警突破困境助平安返家

南投縣蔬果畜肉近1成農藥超標　雲彰產辣椒、小割菜、金桔入列

神明廳點香祭拜　線香、火星等微小火源切勿掉以輕心！

雙龍國小生入山當獵人學徒　承襲布農文化體驗生態旅行工作

保護長者「行的安全」　恆春警至各關懷據點宣導交安觀念

軟實力硬底子！花蓮特色旅宿再獲國際認證　通過家數全國第一

台南公私協力共同防汛　黃偉哲感謝防汛志工的奉獻

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

爸借車開卻拒檢＋輾傷騎士　兒收8罰單恐罰7萬7傻爆眼

40歲敖犬參戰《全明星4》「是不是弄我」　曹佑寧.潘君侖回鍋「年紀差一輪」

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

原民媽吃飯幫準備筷子 紐西蘭爸94不用選刀叉

Ella陷媽「人妖風波」後露面3度淚崩　狠狠教訓母痛罵：妳就是網路霸凌！

假拜拜真偷錢　雲林2男竊200功德金被揪出送辦

黃心健首次在台VR大型回顧展《X人稱》　高美館重磅登場

祭出高額獎金推廣「品德教育祖孫情」　「珍愛寶貝話畫賽」10月底截稿

86歲婦外出訪友迷路　熱心民眾+細心女警突破困境助平安返家

南投縣蔬果畜肉近1成農藥超標　雲彰產辣椒、小割菜、金桔入列

神明廳點香祭拜　線香、火星等微小火源切勿掉以輕心！

雙龍國小生入山當獵人學徒　承襲布農文化體驗生態旅行工作

保護長者「行的安全」　恆春警至各關懷據點宣導交安觀念

軟實力硬底子！花蓮特色旅宿再獲國際認證　通過家數全國第一

台南公私協力共同防汛　黃偉哲感謝防汛志工的奉獻

機車騎士對喇叭敏感！？　路中央攔車、慢騎恐挨罰2.4萬+扣牌

藍營斥陳其邁「從醫初衷」攏是假　她提醒：國父孫文也棄醫從政

超狂駕駛！闖紅燈「還U型倒車」停家門口　民眾驚呼：太扯了

跟學長爬窗墜樓摔癱！高一生討國賠800萬吞敗　法官曝原因

假拜拜真偷錢　雲林2男竊200功德金被揪出送辦

10年苦等鬼城來人！北大套房每坪16→51萬　屋主賺價差逾500萬

快訊／只有我們！　富邦勇士宣示挑戰PLG三連霸王朝

被批「假庶民真富豪」！鍾東錦競辦點名林佳龍：是瞎了還是看不到？

快訊／即起開放高端補打！基礎劑間隔28天、追加劑間隔84天

被問飲料要買哪間？他跳針式回好友「想不到吧」　網見1照片笑了

中友百貨電梯「15F直墜B5」！民眾目睹嚇傻：絕命終結站？

地方熱門新聞

女直播主去年被打影片！今陳屍消波塊

醫大碩士論文被指造假　學校烏龍撤銷學位

線香、火星等微小火源切勿掉以輕心！

86歲婦訪友迷路　民眾+女警助返家

南投縣抽驗蔬果畜肉近1成農藥超標

暖暖土石3度崩塌！巨響後泥水灌入民宅

社區活動被投訴　改到500公尺遠舉辦

消費滿300元登錄發票抽450萬露營車

台中知名酒店雙球海大解封迎客

台南公私協力共同防汛

國道2號增設中路交流道　高公局審查通過

71歲賣花阿嬤養中風夫、腦麻兒

電動車正名微型電動二輪車！11/30起掛牌上路

配合中壢運動公園區工程　桃園3區10/22停水

更多熱門

相關新聞

雲檢警調政風反賄選　宣誓杜絕賄選歪風

雲檢警調政風反賄選　宣誓杜絕賄選歪風

距離2022九合一大選剩40天，雲林縣選委會及縣府政風處於今（18）日舉辦反賄選記者會及專題講座，雲林縣選委會主委曾元煌、雲林地檢署檢察長張春暉、雲林調查站主任張序立以及縣警局長李謀旺、政風處長楊華興與會共同宣誓反賄選之決心，活動並邀請鎮南國小學生進行反賄選相聲表演，促進乾淨公正選舉。

雲林社造嘉年華10月29、30日寶隆紙廠登場

雲林社造嘉年華10月29、30日寶隆紙廠登場

雲林風箏衝浪公開賽暨體驗活動　10／22登場

雲林風箏衝浪公開賽暨體驗活動　10／22登場

Rock&Roll雲林滑板音樂祭　10/22斗六公明路登場

Rock&Roll雲林滑板音樂祭　10/22斗六公明路登場

斗六921危樓改建警用廳舍　斥資3.5億今動土

斗六921危樓改建警用廳舍　斥資3.5億今動土

關鍵字：

品德教育雲林繪畫比賽高齡醫學暨健康福祉研究中心敬老愛老

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳昭榮證實離婚！掰了27年妻揭兩人關係現況

電競直播主販毒被抓！新莊住處藏大麻

日本AV女優賣淫被捕　接客6千「實拿2千」

不是正宮！直擊陳昭榮夜伴熟女

好市多聯名卡換家！內行「1招不用重辦」免帶現金

LINE限時免費貼圖快下載　最新隱藏版大公開

環島6天「2人噴3萬」喊貴！網指1花費：超盤

她穿短褲上班　闆娘突嗆不要臉：我兒子沒結婚

陸網爆汪小菲張穎穎互毆！「她身上瘀青」全被拍

買下8間老房超後悔！10年後「驚人價值曝光」

確診妹羞曝「下體狂流水」1天換3條內褲！釣出苦主

國內首宗活摘器官集團曝　恐怖3人蛇落網

年底前5星座桃花運好到炸裂　愛情「火熱刺激」擋不住

同學竟被爸爸包養　媽爆料：她自己找上門的

老公教召回家變準爸！她遭疑出軌摸肚流淚

更多

最夯影音

更多
坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD
劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面