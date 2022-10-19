祭出高額獎金推廣「品德教育祖孫情」　「珍愛寶貝話畫賽」10月底截稿

▲「第一屆敬老愛老話畫比賽」已經起步，投稿參賽自即日起到10月31日，只要將作品寄到「雲林縣斗六市鎮西國小品德中心」即可。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

財團法人國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心為鼓勵國小學生創作，並能夠展現自我，表達對長輩的感恩與謝意，主辦「第一屆敬老愛老話畫比賽」除了將得獎學生的名額提升外，更提高獎金，希望讓指導老師與參賽學生有更高的參賽意願，也更能增加比賽精彩度。

研究中心執行長許志成說明：「2025年我國台灣高齡人口比例將達到20%即為超高齡社會。為因應高齡化社會所帶來之衝擊與影響，政府積極推動各項高齡相關政策，能夠守護我們高齡長者的健康與樂齡學習的關懷。」

許志成指出，長者在家庭中，是需要陪同和關愛的所以為增進學童孝親、敬老觀念，我們結合學校以品德教育作推廣宣導，透過文字或圖畫方式呈現日常生活中祖孫溫馨互動之情，體現對長者的尊重與關懷，提升祖孫情感交流、長者生活尊榮感，並參與社區活動，也藉此增加民眾對於高齡研究中心的認識。

「未來中心也和會雲林在地許多團隊合作，也會到學校進行學術交流，更希望大家一起來關心長輩健康與樂齡的各項議題 ，讓社會更和諧，更健康美好」，許志成說，辦理活動同時讓各界更重視家庭世代關係，弘揚孝道及敬老尊賢等傳統倫理，鼓勵年輕世代學習尊重長者，樂於接近長者，搭建世代溝通橋樑。

指導單位雲林縣現政府說明，投稿參賽自即日起到10月31日，只要將作品寄到「雲林縣斗六市鎮西國小品德中心」即可。也邀請家中有國小生的家長鼓勵學生參加，除了可以表達對長輩的尊重外，也可以訓練創作想法的思考力與創造力。

比賽項目分別為「低年級繪畫」與「中年級作文」「高年級作文」，題目可以自訂，寫作情境以「家中祖父母與家人共處的情形」以「歡喜、感恩、孝順、惜福」等品德教育核心素養為發想主題。每組參賽作品，將選出120名進入複賽，接下來，再有優勝、優等、甲等、佳作等第，優勝五名獎金五千元，勝等8名，獎金三千元，甲等20名，獎金壹千元，佳作50名，獎金5百元，進入複賽的學生，即可得到禮券一百元，指導老師只要是學生獲得甲等以上成績，就可以得到紀念品與獎狀。

▲「第一屆敬老愛老話畫比賽」已經起步，投稿參賽自即日起到10月31日，只要將作品寄到「雲林縣斗六市鎮西國小品德中心」即可。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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