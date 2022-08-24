「遊雲林抽特斯拉」配合國旅推加碼優惠　發票登錄平台今啟動

▲雲林觀光續航力的延伸，疫情的趨緩，為加速在地文化觀光產業的振興，推出的遊雲林抽百萬名車2.0活動消費發票登錄平台8月24日中午12點正式啟動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣府文化觀光處配合國旅振興再推出「慢遊雲林5百五告讚」加碼優惠，其中第一個「百萬名車抽特斯拉」消費發票登錄平台於今（24）日中午12點正式啟動。持7月14日至11月30日雲林縣境內登記合法商店家、旅宿業、觀光工廠消費滿100元的發票，登錄累計滿500元就給一組抽獎序號，最大獎值近200萬元名車。

雲林縣政府推出振興觀光五大面向加碼優惠，包括「百萬名車」、「百萬消費、住宿券」、「百萬自駕遊補助」、「百萬團體旅遊獎助」、「百萬安心旅遊補助」。遊客到雲林透過「慢遊雲林APP」可查詢最新消息及各種好康，百萬消費住宿券、百萬自駕遊補助都將於10月1日啟動最重要的還是要讓消費者來雲林玩得開心、安心，且獲得最想要的實質好康優惠。

雲林縣內商家指出，疫情趨緩，暑假後街上人潮變多，旅遊景點遊客回流，有抽獎活動加持更能帶動觀光。縣府文化觀光處長陳璧君表示，「慢遊雲林5百五告讚」活動結合11家觀光工廠、民宿飯店等旅宿業者及8大商圈、登記立案合法商店家，提供的獎品價值超過400萬元，有市價近200萬元特斯拉汽車車、GOGORO電動機車、iPhone智慧型手機、Dyson無線吸塵器、Switch、星級飯店住宿券等。

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