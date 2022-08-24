　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「遊雲林抽特斯拉」配合國旅推加碼優惠　發票登錄平台今啟動

▲雲林觀光續航力的延伸，疫情的趨緩，為加速在地文化觀光產業的振興，推出的遊雲林抽百萬名車2.0活動消費發票登錄平台8月24日中午12點正式啟動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林觀光續航力的延伸，疫情的趨緩，為加速在地文化觀光產業的振興，推出的遊雲林抽百萬名車2.0活動消費發票登錄平台8月24日中午12點正式啟動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣府文化觀光處配合國旅振興再推出「慢遊雲林5百五告讚」加碼優惠，其中第一個「百萬名車抽特斯拉」消費發票登錄平台於今（24）日中午12點正式啟動。持7月14日至11月30日雲林縣境內登記合法商店家、旅宿業、觀光工廠消費滿100元的發票，登錄累計滿500元就給一組抽獎序號，最大獎值近200萬元名車。

雲林縣政府推出振興觀光五大面向加碼優惠，包括「百萬名車」、「百萬消費、住宿券」、「百萬自駕遊補助」、「百萬團體旅遊獎助」、「百萬安心旅遊補助」。遊客到雲林透過「慢遊雲林APP」可查詢最新消息及各種好康，百萬消費住宿券、百萬自駕遊補助都將於10月1日啟動最重要的還是要讓消費者來雲林玩得開心、安心，且獲得最想要的實質好康優惠。

雲林縣內商家指出，疫情趨緩，暑假後街上人潮變多，旅遊景點遊客回流，有抽獎活動加持更能帶動觀光。縣府文化觀光處長陳璧君表示，「慢遊雲林5百五告讚」活動結合11家觀光工廠、民宿飯店等旅宿業者及8大商圈、登記立案合法商店家，提供的獎品價值超過400萬元，有市價近200萬元特斯拉汽車車、GOGORO電動機車、iPhone智慧型手機、Dyson無線吸塵器、Switch、星級飯店住宿券等。

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►電錶遭噴詭異紅漆　居民緊張：什麼情況？台電道歉派員清除

►劉建國提農業政策白皮書　大喊：農民多賺20萬每年出國玩

►臉書貼文誣指「收賄扣」　民進黨雲林縣長參選人劉建國告網友

雲林也有垃圾屋！1天只清了1／5　鎮長嘆：你相信裡面有住人嗎？

►西螺東南觀光夜市普渡好兄弟　特色百匯吃喝玩樂擺桌「招待」

►秒變型男！GIBBON休閒西裝2000元有找　CP值爆高

ET快訊
快訊／八點檔女星被搶劫！　捷運站旁遭勒脖
正妹面試喝迷姦水昏睡！　高雄小開「腿打不開」全被拍
中共無人機「拍金門2兵站崗照」表情超清晰！　下一秒丟石反擊
答應他不哭的！王瞳淚告白艾成：嫁給你是我這輩子最正確決定
4羈押理由！林信吾「帶地圖逃亡」狂換交通工具　清洗犯罪痕跡
王瞳看到「婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作今天跟你辦婚禮
情侶忘拔鑰匙2警尋車雙亡　她赴天壇收驚爆哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

回憶殺來了！彰化慶祝建縣300年　大型民歌演唱會登場　

「遊雲林抽特斯拉」配合國旅推加碼優惠　發票登錄平台今啟動

南消結合台電　辦救災感電預防暨危害辨識安全官訓練

台中天津路曬衣節俄羅斯辣妹開場　千件春夏服飾1件1百

小心求職陷阱　里港警深入鄉里反詐騙

裴洛西訪台害慘文旦柚！果農火大開砲　徐榛蔚承諾媒合企業團購

每月捐10萬！命理師沈嶸公益行腳到花蓮　捐10萬助護理培育

高温乾旱花蓮金針菜受災損！每公頃補助2.9萬　受理申請至9／1

余苑綺癌逝！大腸癌年輕化初期無症狀　定期篩檢抓癌兆

旅行社帶團賺好康！花蓮加碼補助餐食費　總送客數最高可拿30萬

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

林信吾劫超商7千元逃亡 搭客運被逮子彈已上膛

祖雄「廚房激情喇舌」烏克蘭女友　她「雙腿夾緊腰」..下秒猛K人XD

台南勇警殉職家屬返現場招魂　凃家淚喊回家了曹員嬤疑起乩

遊客忘拔鑰匙！機車遭竊　台南2警尋車...慘遭刺殺亡

李亞萍崩潰痛哭：綺綺，媽媽好想妳　很想再抱抱她..「真的放不下」

回憶殺來了！彰化慶祝建縣300年　大型民歌演唱會登場　

「遊雲林抽特斯拉」配合國旅推加碼優惠　發票登錄平台今啟動

南消結合台電　辦救災感電預防暨危害辨識安全官訓練

台中天津路曬衣節俄羅斯辣妹開場　千件春夏服飾1件1百

小心求職陷阱　里港警深入鄉里反詐騙

裴洛西訪台害慘文旦柚！果農火大開砲　徐榛蔚承諾媒合企業團購

每月捐10萬！命理師沈嶸公益行腳到花蓮　捐10萬助護理培育

高温乾旱花蓮金針菜受災損！每公頃補助2.9萬　受理申請至9／1

余苑綺癌逝！大腸癌年輕化初期無症狀　定期篩檢抓癌兆

旅行社帶團賺好康！花蓮加碼補助餐食費　總送客數最高可拿30萬

NCC期待數位部一起討論《中介服務法》　凝聚社會最大共識

全是邪惡抹茶淋醬！打卡審計新村「雙享版」豆乳冰　甜食控大愛

「中職用球粗又尖」安得勝手指破皮待解　伸卡球改變握法

馬桶竄出1顆頭！屋主嚇「屎」急電達人　拉出1.7m超巨錦蛇

台東+307！新增1死「有腦中風病史」　累積確診病例4萬6662人

Gogoro Network突破50萬用戶　解限時任務還可折抵電池資費

挺鄭寶清選桃園市長？　賴清德辦公室點名記者：破壞黨內團結

「小玉」換臉A片撈千萬判5年半　太輕了！檢上訴：沒有警惕效果

泳裝照被批「胸部下垂、直筒腰」！　吳千語霸氣曬無P照回擊被讚翻

民眾黨團批監察院護航陳時中　蔡壁如：監察權早已名存實亡

怕水橘貓衝浴室救懷孕媽　她感動：原來這麼愛我！

地方熱門新聞

不用柬埔寨啦　學生打工採文旦暑假進帳8萬

李曉鐘首創全國第一虛擬V-Tuber　直播互動

市議員謝美英贊助「真善美」物資　逾20年

全聯捐贈桃園安家實物銀行　166萬元物資

台塑生醫贊助千萬　支持打造玩具共享園區

裴洛西訪台害慘文旦柚　徐榛蔚承諾媒合企業團購

余苑綺癌逝令人惋惜　醫：定期篩檢抓出癌兆

楊順翔榮獲十大傑出救護技術員

南消申請中型搜救隊國家認證第一階段通過

南投縣府、竹山鎮公所垃圾大戰暫歇

曬衣節俄羅斯辣妹開場　衣飾1件1百

花蓮金針菜災損補助每公頃2.9萬　申請至9／1

辦救災感電預防暨危害辨識安全官訓練

台南觀光路線趴趴go

更多熱門

相關新聞

雲林縣府社福大樓傳意外　冷氣工人4樓墜地亡

雲林縣府社福大樓傳意外　冷氣工人4樓墜地亡

雲林縣政府社會處社福大樓四樓今（17）日正在進行冷氣裝設，疑似因為未使用安全措施，安裝室外機時於四樓窗戶不慎墜落至一樓地面，現場人員嚇壞立即通報119，救護人員到場發現男子頭部有撕裂傷到院前失去呼吸心跳，送往斗六台大醫院搶救仍宣告不治，確切案發原因由警方進一步調查中。

農保喪葬津貼33年未調整　雲縣府陳情中央爭取提高至30萬

農保喪葬津貼33年未調整　雲縣府陳情中央爭取提高至30萬

打造「建管興利廉能永續」　雲林破解圖利與便民論壇登場

打造「建管興利廉能永續」　雲林破解圖利與便民論壇登場

大師離世偶戲面臨斷層！　台灣戲曲學院簽MOU

大師離世偶戲面臨斷層！　台灣戲曲學院簽MOU

身障者專用「類小黃」　雲林推出復康巴士官方Line帳號

身障者專用「類小黃」　雲林推出復康巴士官方Line帳號

關鍵字：

雲林縣政府文化觀光處加碼優惠國旅振興慢遊雲林

讀者迴響

熱門新聞

江宏傑離婚1年「夜奔男密友家」全被拍！

閨蜜謊稱「抽中柬埔寨機票」揪她旅遊！慘淪豬仔陪睡

廖老大認了「甘蔗青茶臭酸的」　巡20間分店傻眼

艾成傳給王瞳「最後1訊息」曝！她反覆看失魂7天

帳戶多了近2300萬！他得知中頭獎「嚇到發抖」

王瞳暴瘦現身追思會！「一身白衣」送別艾成

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

助理主持「怨聲傳黃子佼耳裡」合作破裂

奧迪女拒檢害閨蜜遭擊斃　警「用槍合法」不起訴

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

全場嚇傻！艾成弟「長相神複製」獻唱

送別艾成《新兵日記》全到了！

《女兵日記》楊晴爆「假戲真做人夫羅平」！

林信吾殺警！廢死聯盟深夜發聲了

「甜美台妹」被騙去柬埔寨：業績差就被賣當娼妓

更多

最夯影音

更多
台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網
張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面