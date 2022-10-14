青草湖打造全新入口意象　感受絕美湖光山色魅力

▲青草湖打造全新入口意象。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府近年投入逾1億元大規模改造青草湖整體環境，榮獲今年日本GOOD DESIGN AWARD肯定，為讓入口處更具明確識別性，市府進行青草湖入口意象改造，同步拓寬轉角人行道至2.5公尺，延伸至煙波飯店出入口，使行人通行更安全。新竹市代理市長陳章賢邀請民眾周末造訪青草湖，體驗SUP立式划槳、天鵝船或漫步180度湖景步道，感受絕美湖光山色魅力。

陳章賢表示，青草湖具豐富自然景觀資源，過去缺乏系統性規劃，造成水域淤積、水質優養化等問題，自前市長林智堅上任後，積極向中央爭取經費，重新整頓青草湖周邊環境，清除湖底淤泥、水質淨化、打造浪漫約會平台、親水步道及湖景步道，邀請水上活動業者回歸，今夏重新開放，成為水陸域活動雙棲勝地，更榮獲日本2022 GOOD DESIGN AWARD大獎肯定。

城銷處表示，民眾前往青草湖，需由明湖路轉入775巷，過去因路口雜亂，加上舊有意象設施難以辨識、指向性不佳，常發生找不到路「走過頭、轉錯彎」情形。全新入口意象就坐落明湖路及775巷轉角人行道，以青草湖水岸意象設計，利用不同尺寸的金屬鋼板，做高低、前後錯落排列，凸顯「青草湖Green Grass Lake」文字。

城銷處指出，青草湖全新入口意象呈現漫漫綠草規律地搖擺及湖面被撥亂而產生的波紋流動感，色彩則以深灰色背景搭配白色字體，予人沉穩、秩序中帶點流動及活潑感，讓民眾不再認錯路。

另，因舊有人行道鋪面已老舊，且有路障阻擋動線，導致行人通行不易，為更符合周邊社區民眾及遊客步行需求，此次工程也同步將明湖路人行道阻礙物清除，重鋪並拓寬轉角人行道至2.5公尺，延伸至煙波飯店出入口旁，改善原有行人只能走車道的窘境，更提升人行安全。

市府指出，近年市府積極改善青草湖及周邊環境，打造適合全年齡族群休閒遊憩旅遊場域，遊客量有明顯提升趨勢，108至111年造訪青草湖人次，從每月1萬餘人提升至2萬人，且自今年4月正式開放水域遊憩活動後，短短2個月內就吸引約4千人次體驗。

此外，市府也致力舉辦各項休閒活動，如今再加上入口意象設施完成，相信能帶給市民朋友及旅客更好的遊憩品質；歡迎民眾周末造訪，享受青草湖的湖光山色，天鵝船體驗採現場報名、SUP立式划槳則須線上預約，相關活動細節請參考青草湖水域遊憩中心（https://reurl.cc/Gxaq23）。