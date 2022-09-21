2022「小塹有約」3路線　漫步賞舊城之美

▲「竹魚水產」許老闆帶領大家認識養殖池及烏魚子製程。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府連續7年推廣「小塹有約」小旅行，邀請國人走訪新竹市，新竹市代理市長陳章賢表示，今年推出「午後散步指南：重拾老派生活」、「夜間散步指南：微醺舊城，巷弄漫步」及「討海人的一日「『摸魚』計畫」3條主題路線，帶旅客享受愜意午後時光、探索夜幕低垂後舊城店家樣貌，歡迎國人一起透過小旅行，漫步新竹市、欣賞舊城之美。

陳章賢指出，市府推動新竹市觀光發展不遺餘力，在前市長林智堅任內啟動多處景點整理、再生，包含新竹公園、動物園、新竹左岸、漁人碼頭及17公里海岸線，都成為旅客最愛造訪的熱門景點，新竹市每年遊客人次從106年的721萬人次，到109年已突破1000萬人次。而「小塹有約」已成為新竹市觀光領導品牌，屢次推出都大獲好評，小旅行至今累計近6000人次報名，帶動新竹深度旅遊觀光風潮。

市府表示，「小塹有約」活動辦理至今已邁入第7年，路線包括香山、舊城區、後站鐵道漫遊等，持續推廣新竹市的文化深度與在地生活。今年從舊城出發，推出3條主題路線，在一睹竹塹城與海之美的同時，也看見新竹這座城市發展文化以及歷史背景的縮影。

城銷處指出，「午後散步指南：重拾老派生活」帶領旅人沿著彎曲的巷弄，重返竹塹西門城的城牆路，穿越時光，走入地方的老派生活。首先從傳統餅舖「彭成珍餅舖」初嚐舊時節慶才有的滋味；在無塑商店「新村小商號」體驗裸買，喚起老派的無包裝購物模式；接著來到日本職人經營的「歲時亭和菓子」，認識日本老派贈禮首選；最後走進老派優雅的「嗨賴文具工作室」看見復古書寫文具－鋼筆，並親手體驗中世紀歐洲的發明－封蠟章，將蠟融化後壓上特製的小塹圖樣，迅速凝固於小塹明信片上，留下此趟老派旅程的紀念。

城銷處表示，「夜間散步指南：微醺舊城，巷弄漫步」顛覆對新竹夜生活的印象，打破新竹沒有夜生活的都市傳說！新舊結合的城市樣貌，在夜晚的舊城裡以不同形式展現。首先從變身新潮餐酒館的「辛志平校長故居」出發，沿著護城河走進「東門市場」，感受其興衰起落與再生；接著走進新竹第一街，認識新竹人生活的流轉與城市樣貌的變化，一起挖掘夜貓子老闆經營的店鋪；最後來到「赤子」酒吧小酌一杯，卸下整週上班的辛勞。

城銷處說明，具百年歷史文化的新竹依山傍海，與海洋存在密不可分的關係，「討海人的一日「『摸魚』計畫」帶領旅人從新竹漁港出發，走訪新竹海線南寮及香山。首先前進「萬昌造船廠」，碩大的木造船模，彷彿來到了電影製片廠，還可以親自體驗當一回造船師。再訪「永昇製冰廠」，冰庫裡極凍的溫度彷彿一腳直接踏進北國，近距離觀賞現場將大冰塊打成碎冰的壯觀過程。最後前往具海洋永續概念的「明發定置漁場」感受最生猛鮮活的漁貨拍賣現場，以及走訪在地知名的烏魚養殖場－竹魚水產，多年來善用新竹九降風的自然風乾及陽光日曬，製作兼具香氣與營養的「九降風黃金烏魚子」，其特殊的風味也讓米其林餐廳採用。

陳章賢表示，新竹是北台灣最早開發的城市，竹塹城是淡水廳治所在地，曾是清代台灣重要的貿易重鎮，也是軍事港口及北台灣最大漁場，更擁有全台少數「有門」的南寮漁港、漁船醫院等漁村特有景緻。從舊城到港邊短短15分鐘車程，道盡新竹城市發展的縮影。

城銷處處長林正光說，「小塹有約」期望讓本地人更認識自己生活的土地、讓外地旅客看見不一樣的新竹。「在地人的生活是旅人遠道而來的風景」，新竹市由舊城到海岸之美，等待旅人進行深度探索，「小塹有約」3路線各場次持續熱賣至12月初，售完為止，詳情請見新竹市政府城市行銷處粉絲專(https://www.facebook.com/seeinghsinchu/)。