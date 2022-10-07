跟著地圖玩新竹　新竹市「小塹有約」國慶連假免費攻略

▲風城眷村裡的秘境探險_散步地圖。（圖／新知無視政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市推出「小塹有約」小旅行活動，今已邁入第七年，帶領旅客認識新舊融合的百年舊城。新竹市代理市長陳章賢表示，今年國慶連假，小塹有約將持續推出「名家帶路嚐舊城」與「風城眷村裡的秘境探險」兩條路線，供自由行旅客參考。他說，新竹舊城區的美食與眷村文化都藏在蜿蜒曲折巷弄中，仔細品嘗將會發現多處令人驚豔的店面與風景，歡迎國人於國慶假期，規劃一趟漫遊新竹舊城的小旅行！

陳章賢指出，市府推動新竹市觀光發展不遺餘力，在前市長林智堅任內啟動多處景點整理、再生，包含新竹公園、動物園、新竹左岸、漁人碼頭及17公里海岸線，都成為旅客最愛造訪的熱門景點，新竹市每年遊客人次從106年的721萬人次，到109年已突破1000萬人次。而「小塹有約」屢次推出都大獲好評，小旅行至今累計近6000人次報名，帶動新竹深度旅遊觀光風潮。

城市行銷處長林正光表示，「名家帶路嚐舊城」散步地圖，將由在地美食達人為饕客帶路，探索城市老店、品嚐由人文風情醞釀出的城市滋味。他說，推薦老饕們可從中央商場與中央市場的人氣美食「糯米餃」，至城隍廟沿著北大路冰品店走到北門遺址，重新探索舊城故事。（下載地圖：https://reurl.cc/xQVZ2V）。

此外，「風城眷村裡的秘境探險」散步地圖，推薦旅客騎著YouBike走訪眷村風景，包括將軍村、碗容奶奶家及梁氏甜點等店家，回憶過往眷村的熱鬧及人情味。（下載地圖：https://reurl.cc/MNKvgL）

城銷處指出，新竹公園也有許多熱門景點提供民眾參考，包括別具日式風情的「湖畔料亭」、「WOO Table 物餐桌x Yue Yue 閱樂書店」、玻璃工坊「春室Glass Studio + The POOL」以及「市立動物園」等，以上景點連假期間皆有開放民眾參觀，歡迎市民規劃悠閒的半日散步行程。

城銷處表示，日前推出3條舊城散步主題路線也持續辦理中，包含討海人的一日「摸魚」計畫帶領旅人從新竹漁港出發，走訪新竹海線南寮及香山；「舊城午後散步指南-重拾老派生活」帶領旅人沿著彎曲的巷弄，重返地方的老派生活；「舊城夜間散步指南-微醺舊城，巷弄漫步」探索夜幕低垂後的舊城風貌，造訪夜貓子老闆經營的個性店鋪。

城銷處補充，除自由行推薦路線地圖，「小塹有約」仍持續辦理深度導覽，每場次體驗價550元起，並推出「早晚連報」優惠價，詳細資訊請至「島內散步-小塹有約」網站（網址https://walkin.tw/page/993）或至「新竹市政府城市行銷處」、「新竹市小旅行-小塹有約」粉絲專頁（https://www.facebook.com/hsinchusqian）查詢。