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快來新竹「摸魚」 竹市小塹有約遊程探訪百年漁港秘境

▲明發定置漁場體驗刺激的漁獲拍賣。（圖／新竹市政府提供）

▲明發定置漁場體驗刺激的漁獲拍賣。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2022新竹國際旅遊暨伴手禮大展，即日起至9月5日於竹北體育館展開，新竹市政府獨家品牌「小塹有約」推出「風城討海人的一日『摸魚』計劃」，獨家探訪百年漁港秘境萬昌造船廠、永昇製冰廠、漁船醫院，並前往明發定置漁場見識在地人「搶魚大作戰」。市府表示，凡現場報名者即送市府獨家禮包，數量有限；參與現場活動者，還有機會抽到新竹五星級飯店一泊二食住宿券！

新竹市代理市長陳章賢表示，新竹市為北台灣最早發展的城市，曾是清代台灣重要的貿易、軍事港口，也是北台灣最大漁場，擁有全台少數「有門」的新竹漁港、漁船醫院等漁村特有景緻，距離市區僅15分鐘車程，背後百年故事卻鮮有人知，邀請國人跟著小塹有約重新認識新竹，看見新竹城市發展縮影。

新竹市副市長李世珍今(2日)出席旅展記者會時表示，市府連續七年推出「小塹有約」活動，以深度旅遊形式，帶領民眾體驗在地風貌、探訪巷弄故事，至今突破5000人次報名參加，引發熱烈回響。今年首度推出「風城討海人的一日『摸魚』計劃」，透過以海為生的在地居民、職人視角，帶領遊客認識海洋與新竹在地產業連結。

城銷處長林正光表示，「風城討海人的一日『摸魚』計劃」透過專業在地導覽員以單車漫遊形式，帶領遊客參觀新竹海線傳承五代的萬昌造船廠，親眼見證造船過程，壯闊景象猶如來到電影製片廠；全港僅存唯二的永昇製冰廠，負責提供漁民保存漁貨專用大冰磚，讓漁船放心前往外海作業，不必趕著當天往返，也讓遊客親自體驗將大冰塊打成碎冰的過程。

他指出，經過討海人的生活後，沿線前往明發定置漁場體驗刺激的漁獲拍賣，而漁場旁邊即是北台灣最大的濱海濕地，蘊含豐富生態資源，帶領遊客海邊尋寶認識生態，最後前往直擊烏魚生長環境、認識烏魚子製成，報名網址（https://walkin.tw/tour/900）。

城銷處指出，旅展期間每日也安排「小塹有約-達人分享」及「有獎徵答」等舞台活動，市府所推出獨家禮包內含新竹傳統老店名產，有全台灣知名度最高的新福源花生醬、百年老店出品的丸竹艾草皂、淵明水蒸蛋糕及彭成珍餅舖的產品等。

城銷處說明，9月2日至9月5日，邀請民眾蒞臨「2022新竹國際旅遊暨伴手禮大展」，好吃、好玩又好逛，也特別安排「島內散步」每日講座，與民眾分享好吃好玩的新竹市。「小塹有約」後續將再推出「風城老派購物趣」及「夜的舊城」兩條路線，詳情請關注新竹市政府城市行銷處臉書官方粉絲專頁(https://www.facebook.com/seeinghsinchu )。

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