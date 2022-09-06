玻璃設計藝術節周五登場　中秋連假來新竹走走吧

▲兩年一度的玻藝節本周五登場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

中秋連假將來臨，新竹市九月精彩活動不停歇！新竹市代理市長陳章賢公開中秋限定打卡點，他說，香山濕地藝術季只到本周末，共6件作品，歡迎國人蒐集打卡；新竹公園也以「秋之美學」為主題展開慶典，本周五起由2022新竹市玻璃設計藝術節「透明大百科」揭開序幕，帶來展覽、市集、科技藝術裝置等4大主題展區，10月起更有一系列手作體驗課程，邀請國人把握中秋連假走訪新竹市！

陳章賢表示，新竹公園今（111）年1至7月遊客數累積達168萬人次，今年秋天更以「秋之美學」為題，串聯公園內各設施單位，獻上一系列文化藝術饗宴，9月9日起新竹市玻璃設計藝術節登場，敬邀民眾一同漫步新竹公園，領略新竹產業與人文的故事，探索玻璃在日常裡的各種可能性。

他說，中秋連假到訪新竹市，也別錯過「香山濕地藝術季－海有山」，展期只到9月11日，今年邀請農村再生社區與藝術家打造6件為土地而生的作品，作品分別設置賞蟹步道、香山濕地生態館、那魯灣文化聚落、茄苳稻田、茄苳農事體驗區及從容觀光果園，歡迎國人把握中秋最後假期，集滿6大打卡點。

城銷處長林正光表示，新竹公園9月至11月以「秋之美學」為題展開慶典，今年玻藝節展期自9月9日至9月25日，主展館展示100件不同主題玻璃品，探索玻璃在日常裡的各種可能性；廣場中央則串聯玻藝節各場域5G科技大型藝術裝置，帶來玻璃與光影的互動展演；連續3周末也將設置「透明市集」，包含循環主題店家及20多家工藝、設計、飲食等風格攤位。

他也透露，每年「孔子誕辰週年釋奠典禮」為竹市深具傳統的代表性祭典，遵循古禮進行鳴鼓、啟扉、迎神、進饌、三獻禮、恭讀祝文、撤饌、送神、望燎、闔扉及撤班等儀節，向至聖先師孔子作育美才的教育精神獻上敬意，保存傳統文化資產，今年也精心準備可以加持考運的神秘禮物，以及孔廟自導式解說服務，歡迎市民前來觀禮。

另，自10月起將在森林食堂開設「質感植栽手作體驗」、大沙坑舉辦「小小沙雕藝術家教學」；11月周末也與假日花市合作舉辦的「花藝手作教學」，邀請國人周末到訪新竹公園，體驗專屬秋季詩意的小旅行，相關活動資訊將陸續公布，請持續鎖定新竹公園粉絲專頁（facebook.com/hsinchupark/）。

城銷處指出，活動期間春室Glass Studio（玻璃工坊）持續推出玻璃工藝手作體驗、新竹市立動物園「Noah浣熊」紀念品店也有文創商品優惠；港南運河公園也將在3天連假舉辦每日4場獨木舟體驗推廣活動，邀請國人在動態與靜態、從海岸線到農村與市區的活動中，完整的感受新竹市的豐富活力與城市魅力！

產發處說明，香山濕地藝術季邀國內外知名藝術家，採集竹市茄苳、香村、美山、海山、港北、東香農村社區風土、人文和物產，創作6件專屬農村社區的地景藝術，其中藝術家盧建銘在茄苳農事體驗區創作《在羽翼下》，利用在地收割後的稻草，打造2層樓高稻草屋，外觀如同一隻「大毛怪」坐在稻田間，走進滿滿稻草香通道，感受作品的質樸溫暖，六大作品展期皆只到9月11日，歡迎民眾把握機會，來趟新竹小旅行！