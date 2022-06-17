竹市「樂活自行車Plus　跨竹苗親子挑戰賽」　6／17晚間開放報名

▲本次活動沿途美景香山豎琴橋。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺/新竹報導

新竹市17公里海岸線自行車道去年完成升級，今年再延伸1.2公里至竹苗交界，新竹市政府將於6月25日舉辦「17公里海岸線樂活自行車Plus 跨竹苗親子挑戰賽」，下午3時從海山漁港自行車道入口出發，至竹苗交界點折返，來回約10公里，完賽後依集章證明兌換活動紀念運動毛巾及爆米花，歡迎大小朋友一同解鎖新竹海岸線南段美景，今（6月17日）晚19:00開放報名至6月19日24:00止（https://reurl.cc/9Gqk2d）。

市府表示，去年首度舉辦「17公里海岸線樂活自行車Plus 跨竹苗親子挑戰賽」，廣受民眾好評，今年再度舉辦騎乘活動，名額上限200人，歡迎爸媽帶著大小朋友踴躍參加。

新竹市長林智堅指出，本次活動沿途美景包含全新地景公園那魯灣文化聚落、香山豎琴橋、南港賞鳥區、香山沙丘等，而上月啟用的竹苗自行車道，則有別前段海岸風光，通過田間小路與保安林道等空間，充滿鄉野調性，享受不同景色的騎乘體驗。

林智堅說，市府今年陸續完成17公里環境再生、港南運河二期等多項生態景觀工程，同步優化自行車道品質，並打通竹苗自行車道，銜接苗栗縣綠光海風自行車道，串聯頭前溪左岸、新竹漁港、17公里海岸至竹苗交界，打造西濱最美自行車道，全長超過60公里。

城市行銷處長林正光說明，「17公里海岸線樂活自行車Plus 跨竹苗親子挑戰賽」途中行經南港賞鳥區，設有飲水補給區及接駁點；折返點位於竹苗交界點，設置拍立得區，回程至南港終點站燈塔區集章，返回起點後，依集章證明兌換活動紀念運動毛巾及爆米花。

城銷處補充，挑戰賽結束後，歡迎民眾繼續往北騎乘，沿途可眺望香山濕地賞蟹步道、港南運河公園，以及台美攜手合作的「S-Pol 雷達氣象站」，為世界上最先進的雷達站之一，再北上還有海天一線看海區、幸福沙灣、魚鱗天梯，也歡迎帶著小小孩的爸媽，直接開車前往新竹漁港，至波光市集吃美食、賞日落。