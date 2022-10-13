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爭搶勞工票！　桃市產總「市政座談」4名市長參選人不缺席

▲桃市產總市政座談4名市長參選人不缺席

▲桃市產總市政座談，4名市長參選人都到場。（圖／桃市產總提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市產業總工會辦理「市政座談會」，邀請4名市長參選人鄭運鵬、賴香伶、鄭寶清、張善政與產總幹部發表未來市政規劃。桃市產總理事長朱梅雪表示，4位市長參選人都到場，表示這幾年桃園的勞工運動在「戰鬥協商」的路線下，已成為各方不可忽視的力量，桃園是國門、也是產業重鎮，相信最後選舉的關鍵點會在勞工族群。

朱梅雪強調，勞工要的不是芭樂票，桃園市在各種意義上，都是一個在前進的城市，希望4位市長參選人告訴大家，你可以做什麼，願意做什麼。政策座談會的舉辦，讓這個城市的勞動者更受到保障，是桃市產總作為地方勞工聯合組織責無旁貸的工作。

▲桃市產總市政座談4名市長參選人不缺席

▲鄭運鵬提出「保障勞工、長任9用」政策。（圖／鄭運鵬競辦提供）

民進黨市長參選人鄭運鵬提出「保障勞工、長任9用」政策中，除了青年就業政策，特別增加中高齡再就業獎勵金5000元，讓各族群、各年齡層求職更順利、就業有保障。針對工會提問關於消防員與遊覽車駕駛人手不足的問題，鄭運鵬則表示，桃園人口和產業近年都發展快速，消防員的工作量也隨之提升，目前消防員的人力補充一年增加3%，未來將明確向內政部表達支持消防人力補充的方向，並研究完整配套以建立119的分流系統。

至於，遊覽車駕駛的超時及短缺狀況不只是勞權問題，更是安全問題，除要增加現職人員的照顧，缺工問題也需要被解決，鄭運鵬強調，未來會把遊覽車駕駛納入缺工產業，並且提高紓困補助從6000到10000，敦促資方確保駕駛的加班費和權益，讓駕駛們能領到合理的報酬。

▲桃市產總市政座談4名市長參選人不缺席

▲賴香伶提出六大勞工政見。（圖／賴香伶競辦提供）

針對台灣的低薪環境，民眾黨市長參選人賴香伶提出六大勞工政見，分別是：一、增加勞檢人力。二、設置勞權中心，三、勞動教育扎根，四、強化產學運用，五、擴大產業連結，六、勞動局長公開遴選。賴香伶也表示，未來政府委外業務廠商應保障委外員工薪資從三萬元起，由地方政府帶頭提高薪資，帶動薪資提高。同時引進勞動檢查陪同鑑定制度，由工會、行業性資深勞工、專業者成為勞動檢查的陪同鑑定代表，「自己的行業自己檢」，讓行業內的人挖掘問題、市府協助解決問題。

▲桃市產總市政座談4名市長參選人不缺席

▲鄭寶清針對市產總提問詳細回應。圖／鄭寶清競辦提供）

無黨籍市長參選人鄭寶清說，針對教育團體提出問題，他承諾上任後會陸續實現國中小代理教師完整聘期，對桃園代理教師聘期「一市三制」通盤考量給予一致保障教師福利，也說明教育環境問題的改革需一步一步來，希望先從偏鄉或非市非鄉的教師或特別問題造成人力不足之學校開始施行全聘期教師，一方面補足教師資源，一方面因循漸進實施代理教師全聘期。

▲桃市產總市政座談4名市長參選人不缺席

▲張善政提出「勞工五夠力」政見。（圖／張善政競辦提供）

國民黨市長參選人張善政則提出「勞工五夠力」政見，分別是「擴大職訓力」、「提供成家力」、「增強工會力」、「強化保障力」與「提升對話力」。他指出，自己出身產業，自然會與勞工站在一起，未來要透過「勞工五夠力」，讓每位勞工都能工作更安全、生活更幸福。

張善政首先提及，自己先前就主張桃園的警消危險加給應該比照雙北全額發給，也不理解，為何中央與地方都是民進黨執政，警消人員的待遇卻不如雙北。因此，他承諾，當選後除了全面強化警消人員的安全設施與裝備，未來不論中央調整警消加班費上限為何，均會編足差額至加班費上限，支持最辛苦的警消弟兄姊妹們，一起做他們的堅實後盾。

桃園市產業總工會辦理的「市政座談會」，於桃園市婦女館舉辦。每位市長參選人有30鐘的政見發表，會中，就桃園市教師、消防、客運、移工、醫護權益等各項議題，請4位市長參選人公開回應。

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