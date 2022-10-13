陳時中：周玉蔻事件有影響民調　「焦糖哥哥」是同一條船上的人

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

資深媒體人周玉蔻猛轟國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴緋聞惹議，藍白陣營炒作「票投陳時中，支持周玉蔻」發酵，外界關注周本周復出主持節目，是否將再度攪亂北都選情。陳時中13日接受電視節目專訪時說，去「切割」與自己的人設衝突，他最討厭牽拖、把兩個人兜在一起，自己做事自己擔；另對於節目來賓詢問是否不用網路負評多的人，暗指加入團隊的「焦糖哥哥」陳嘉行，陳直言，「他已經上船了，我們就是同一條船的人」。

陳時中近日接受年代新聞台「新聞面對面」節目專訪，節目內容今晚正式播出，訪談過程中被問及，近期出現「媒體人的一些爭議」，對民調是不是有影響？陳時中回應，應該是有一些影響，不過， 他很清楚的人設就是「不會去牽拖別人」，大家都是獨立的個體，每個人發表自己的意見，他憑什麼跟人家切割？另外的陣營說「不切割就是支持誰」很無聊，這跟自己的人設絕對是衝突的。

陳時中說，「去切割沒有道理，自以為是，自以為自己了不起去切割別人，大家互相尊重，都是一個個體，自己講話自己負責，也不互相去牽拖」， 他最討厭這種牽拖，把兩個人兜在一起，然後硬拖著誰跟誰又怎麼樣。不過，陳時中也強調，他與「周小姐」沒有私底下的互動，前後接受大概12次專訪，連邀約的電話都沒有跟她直接確認過，都是幕僚作業。

媒體人林毅夫詢問，陳時中從免治馬桶、盜圖、馬斯克爭議，到要去新生籃球場打籃球卻進不去，團隊是不是出了嚴重的問題？另外在用人部分，有沒有去看過網路世界裡面，用了年輕人非常負評的人？為什麼會有這樣很奇怪的安排？陳時中回應，內部團隊溝通是必要的，要不斷地做滾動式檢討，不過場地是有探勘過的，至於馬斯克爭議，他也不能確定是否是自己沒聽好幕僚給的訊息。

對於馬通政策宣傳影片爭議，陳時中直言，他當時照著腳本演，其實事前有找一些媒體人幫忙看，有人曾經提出問題，不過最終認為是另外一名主角在尋求協助，應該沒有這樣的問題，而後來影片出來後讓大家產生聯想，就把它下架了。

主持人謝震武也追問，陳時中是否考慮調整內部人事？陳說，目前是沒有，「不過剛才講過你說那位（指陳嘉行），他來我們團隊裡面，一直都表現得很好，並沒有特別地那樣的一個情況」；至於是否有考慮過，選舉的時候用負評的人愈少，對自己相對才是愈有利的？陳說，有道理，「不過我不會這樣做，他已經上船了，我們就是同一條船的人」。