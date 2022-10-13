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陳時中嘆身上背滿箭靶　「再叫我接指揮官，我是不會接的」

▲民進黨台北市長候選人陳時中北投市場掃街拜票。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長陳時中13日接受電視節目專訪時，首度透露擔任防疫指揮官的「真心話」說，他當時身上背滿了箭靶，如果再有一次疫情，叫他接指揮官，「我是不會接的」，人生不要再承擔第二次，面對這些命令、死亡的情況，「叫我在再來一次我也會受不了」。

陳時中近日接受年代新聞台「新聞面對面」節目專訪，節目內容今晚正式播出。陳時中坦言，防疫過程中他身上背滿了箭靶，因為每做一個決定都有傷害到人，例如宣布外國人不能進來，就有人被傷害到了，然而為了避免更大的傷害，只好做那個決定，疫情過去後大家又會覺得「怎麼不弄緊一點」，傷害稍微遠離了又會覺得「你傷害到我們」，指揮中心也只能在這樣的情況下，不斷的去做選擇，「確實很多人也是被我們傷害到，我們心裡也不忍，但是沒有辦法。」

主持人謝震武詢問，如果現在回頭去看，還會再重做一次那些決定嗎？陳時中說，應該是會，不過說老實話，如果再有疫情，「你叫我接指揮官，我是不會接的」；陳直言，「這種事情真的，人生承擔一次就好了，要再承擔第二次，真的有一點承受不起」，他自認自己心理建設算蠻強的，可以面對這些命令、死亡，或者相關的情況，「叫我在再來一次我也會受不了」。

陳時中也說，當時在大家最緊張的時候，他不希望因為病毒侵入，引發人跟人之間的對立，而因為指揮中心不斷解釋，有小小的對立和對抗，但並沒有引發全面的對立，「我對於所有這些遭受到這些痛苦的人，當然我自己也很痛苦」，想想因為一個命令下來店都關了、生意都不用做了，卻還有薪水要發、房租要繳，難道不會痛苦？當然痛苦，他怎麼不知道。

謝震武關注，如何看待外界至今仍在討論「萬華破口說」？陳時中說，相信這個事情會變成一個歷史的事件，「會讓我在人生變成一個烙印也不一定，可能到我死的時候還要，也是有人會講這個事情」，他想這難免，本來自己當指揮官就應該要概括承受。

至於參選後面對仇恨值的議題，陳時中表示，「我自己知道背滿了箭靶，但我沒有想到，這會有說很高的一個仇恨值」，他在選舉這段時間，有來跟自己嗆聲的人，黨政、媒體上的批評也有，但在第一線接觸的時候，看起來是還好，「選民大概對我是蠻兩極的，感謝的也很感謝，覺得他受到傷害的也蠻有一些怨懟的」。

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