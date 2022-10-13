林燕祝選票遭瓜分陷危機　馬英九南下籲團結力挺連任

▲前總統馬英九南下陪同競選連任的國民黨台南市永康區議員參選人林燕祝，前往自強黃昏市場拜票，呼籲團結不要受到謠言影響，一定要集中選票力挺林燕祝連任來繼續回饋鄉親。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

九合一選戰進入倒數階段，13日前總統馬英九南下陪同競選連任的國民黨台南市永康區議員參選人林燕祝，前往自強黃昏市場拜票，近來網路與群組有人散布林燕祝「民調第一」或「穩當選」等耳語，讓林燕祝陷入選票遭瓜分危機，馬英九特別呼籲團結，不要受謠言影響，一定要集中選票力挺林燕祝連任回饋鄉親。



馬英九前總統得知林燕祝選票告急非常擔憂，再次南下幫她加油打氣，也特別到自強黃昏市場向鄉親請安拉票，沿路受到大批鄉親的鼓勵。林燕祝氣憤表示，目前有一份指其第一的民調在地方流傳，許多鄉親甚至告訴她是「穩當選」，所以要把選票分配給不同黨派的候選人，這樣的民調「可能意圖使人不當選」違反選罷法，讓她與服務團隊非常憂心。



林燕祝說，每天的行程都排滿，一早與服務團隊都是六點多就出門，除菜市場掃街、追垃圾車、站路口、學校、黃昏市場與夜市，空檔替鄉親服務案件，晚上11時才結束，服務處全年無休，平時的服務就當作選戰，她相信只要有付出，鄉親們一定可以感受的到。





林燕祝強調，每一張選票都是鄉親對於她的肯定，也是給予她前進的動力，除了希望鄉親要當她的分身幫忙她拉票、顧票，更要凝聚選票，她懇託疼惜她的鄉親要永遠和她站在一起，做她最堅強的後盾。