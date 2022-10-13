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影／蔣萬安合體YouTuber！大秀肌肉打籃球　爆「最難忘運動經驗」

▲▼ 蔣萬安上youtber球給彭尊節目。（圖／蔣萬安競辦提供）

▲蔣萬安上YouTuber球給彭尊節目。（圖／蔣萬安競辦提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安推廣台灣籃球風氣！蔣萬安稍早在臉書上PO出自己上YouTuber 球給彭尊 SPootd的節目，臉書貼文上提到未來將推廣運動風氣，讓全民動起來，他也透露自己最難忘的運動經驗其實因為參與啦啦隊比賽，認識他太太石舫亘，更在留言處大秀肌肉，貼出當天打籃球的照片，不少網友大贊「不錯！真的有在打球」。

蔣萬安指出，前陣子球給彭尊 SPootd邀請他上YouTube節目PK，除了大談「籃球經」，現場也來了一局2對2友誼賽；投身選戰以後半年沒打球了，剛開始暖身有點生疏，但很快就適應球場的節奏，痛痛快快流了一身汗。

▲▼ 蔣萬安上youtber球給彭尊節目。（圖／蔣萬安競辦提供）

蔣萬安表示，彭尊跟他分享運動經驗，他以前是師大附中國中部籃球校隊，對籃球狂熱到連媽媽都受不了；彭尊笑著問他假設孩子有興趣，「準三寶爸」會不會支持孩子當職業運動員？「我當然會支持孩子追尋自己的夢想！」。

蔣萬安說，當天他們聊起籃球以外的運動，彭尊正在參加《全明星運動會》，各種運動項目都要接觸；而他參與過的運動有躲避球、手球、游泳、棒球、單車；運動對他而言充滿樂趣，也紓解壓力、促進健康。

▲▼ 蔣萬安上youtber球給彭尊節目。（圖／蔣萬安競辦提供）

蔣萬安更透露，讓他最難忘的運動經驗其實是唸政大參加啦啦隊比賽，不僅抱回當年度第一名殊榮，更因此認識了同為啦啦隊成員的石舫亘，順利贏得了人生伴侶的芳心。

蔣萬安強調，籃球是台灣最普及的球類運動，最近這幾年職業籃球風氣提升，讓學生運動員比較有目標跟方向，對籃球發展有正面影響；我們也需要彭尊這樣的選手級YouTuber，不但推廣籃球技巧，也推廣運動風氣，讓全民一起動起來。

▲▼ 蔣萬安上youtber球給彭尊節目。（圖／蔣萬安競辦提供）

▲▼ 蔣萬安上youtber球給彭尊節目。（圖／蔣萬安競辦提供）

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