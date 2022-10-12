直擊／同市場掃街大比拼！蔣萬安勤握手拜票、陳時中支持者送蘿蔔

▲蔣萬安、陳時中相隔一小時到南港成德市場掃街 。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

九合一大選進入白熱化階段，國民黨台北市長參選人蔣萬安及民進黨台北市長參選人今（12）日前後相隔一小時前往南港成德市場掃街拜票，經記者實際觀察，蔣萬安比較會主動與攤販握手；陳時中則比較多民眾上前合照，也有民眾特別帶著陳時中的書上前要簽名，但雙方均有民眾上前送上蘿蔔及蒜頭。

蔣萬安從8月中旬展開他的「萬安作伙行、台北百面贏」行腳活動，今日是最後一站，一早到玉成福德宮參拜，再到玉成公園拜會晨運團體，接著在8點左右前往成德市場掃街拜。陳時中也在一個多小時之後，前往成德市場掃街。

經記者實際觀察，可能是蔣萬安到成德市場的時間較早，市場民眾較少，整場掃街氛圍不如陳時中團隊在掃街時熱絡，但是蔣萬安團隊一樣一攤一攤的向民眾拜訪，經過蔣萬安喜歡的麵攤，他也停下腳步購買，展現親民的一面。

陳時中團隊大約是上午9點半抵達成德市場，在陳時中抵達前，團隊也已經安排好拜訪動線，相較蔣萬安拜訪模式，陳時中本身比較不這麼熱情，陳多以揮手方式向民眾打招呼，但還是不少熱情的民眾上前合影，也有攤販大嬸拿出自己已經買好的陳時中新書請陳簽名。

對於最新民調美麗島電子報民調顯示，蔣萬安29.6%、無黨籍參選人黃珊珊28.1%、陳時中27.8%，維持三強鼎立。蔣萬安說，民調是參考他會持續關心，但不影響他深入基層的步調及主軸，接下來為持續成為民眾第一名且最好的選擇，同時謝謝各地里長、議員全力支持，現在就是要展現出打團體戰的決心。陳時中則說，「我們不擔憂這個問題」。對於民調這個棄保假設，黃珊珊可能是最大獲利者，陳時中說，用假設性的都很難去回答。

