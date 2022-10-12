彰化縣長王惠美10／22競總成立　婉拒花籃...籲捐款社福團體

▲彰化縣長王惠美競總將成立婉謝花籃呼籲捐款社福。（圖／縣長參選人王惠美競總提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣長王惠美競選總部即將於22日上午舉行成立大會，近日陸續寄發邀請函，並特別註明敬辭花圈花籃，發言人張建豐表示，社福團體受疫情衝擊和景氣影響募款不如預期，呼籲各界支持者可轉捐款做公益，讓社福團體照顧更多弱勢鄉親。

張建豐表示，王惠美縣長在全縣26鄉鎮市的聯合競總近日已陸續成立，22日上午將舉辦彰化縣競選總部成立大會，在寄發邀請函前，公開宣布敬辭花圈花籃，盼藉此號召各界支持者響應公益行動。

由於王惠美身為彰化家扶永久認養人，亦曾義賣私人收藏畫作，協助彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會籌建「伯立歐家園」高齡身障無障礙住宅；競總成立前夕，她呼籲各界將祝福轉化為支持公益的愛心，幫助更多弱勢家庭。

▲彰化縣長王惠美競總發言人張建豐。（圖／縣長參選人王惠美競總提供）

張建豐說，邀請各位關心、支持王惠美的民眾，踴躍參加競總成立大會，來給縣長鼓勵、加油打氣；不過希望各界可將要送到競選總部的花圈花籃、羅馬柱與蘭花等賀禮，改成捐款支持弱勢團體，讓這些公益團體幫助更多弱勢鄉親，公私協力一起守護社會安全網。

捐款可指定做為彰化家扶急難救助金或助學金、彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會籌建伯立歐家園等用途，捐款時並可註明是為祝賀王惠美競總成立，共同響應做公益；假如仍有花店業者送來花圈花籃，簽收後仍將轉贈公益團體拍賣募款。

民眾可主動加入守護社會安全網行列，撥打113、1957等專線通報，及早讓社工前往訪視，也歡迎踴躍捐款，讓社福團體有更多資源招募專業人力，服務這些個案家庭。

彰化家扶郵政劃撥戶名：「家扶基金會彰化分事務所」劃撥帳號00271389，捐款服務專線04-7569336分機117王小姐。彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會，戶名「社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會」，銀行代號053(台中商銀二林分行)，帳號064-22-1115924，可電洽04-8963820分機123林小姐。