2024總統大選有機會？　媒體人：侯友宜將靠「這4個字」成功翻轉

▲新北市長侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

有國民黨「最強母雞」之稱的新北市長侯友宜先前接受訪問時透露，對於2024總統大選他願意「勇敢承擔、接受挑戰」，此話被外界認為是表態參選2024總統大選。資深媒體人韋安12日表示，侯友宜將靠著「苦行苦幹」贏得高民意支持，並為整個藍營累積能量和底氣，爭取在2022大贏，2024翻轉的機會。

年底九合一選舉被視為2024總統大選「前哨戰」，根據《中天新聞》日前公布的最新民調顯示，針對「2024總統大選誰最適合代表國民黨參選？」議題，調查結果指出，侯友宜最適合代表國民黨參選的比例達50.2％，其次為國民黨主席朱立倫14.2％及前高雄市長韓國瑜8.8％。

韋安12日表示，侯友宜始終是「中華民國」的堅定信仰和捍衛者，而且藍營有戰力的中生代，越來越認同、支持他的大局觀，也會站在他一邊，堅定地支持他。韋安直言，侯友宜靠著「苦行苦幹」贏得高民意支持，並為整個藍營累積能量和底氣，爭取在2022大贏，2024翻轉的機會。

至於外界傳言，侯友宜近來民調贏對手30％以上，導致深藍支持者認為他穩贏或是對侯「有想法」，最後可能不會出來投票，韋安則直言，「這實在是對手陣營的分化，也想的太多了。」

韋安強調，侯友宜始終維持「好好做事」的態度，繳出亮麗的政績，踐行蔣經國先生「今天不做，明天就後悔」風範，追隨蔣以民為先的精神，「只有這樣，人民才會給國民黨機會。」