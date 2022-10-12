民主糖衣包裝吃香喝辣特權？　陳時中：民進黨吃苦耐勞

記者呂晏慈／台北報導

台北市長柯文哲與民進黨台北市長參選人陳時中連日為「抗中保台」議題隔空交火，柯11日酸說，用民主自由的糖衣包裝吃香喝辣的特權，對此，陳12日上午受訪回擊說，「本黨的同志、同仁都一直秉持著吃苦耐勞的精神，在做一個全體國民的服務，謝謝」。

▲陳時中上午結束雨中站路口行程後，接受媒體聯訪。（圖／記者黃國霖攝，下圖同）

柯文哲日前批評，民進黨及陳時中喊抗中保台的真正目的，是要保他們吃香喝辣權力，但陳反駁柯才是把民主意識當吃香喝辣籌碼；柯文哲昨天再度回擊，「我每天都要口水戰，他們就將吃香喝辣的特權，用民主自由的糖衣包裝起來，拜託，你們在幹什麼，我們又不是不曉得。」

對此，陳時中今天上午前往內湖站路口後接受媒體聯訪說，民進黨的同志一直都秉持吃苦耐勞的精神，謝謝。

此外，針對2023台灣燈會展區無大巨蛋，柯文哲昨天再度砲打中央轟「他要擋你有什麼辦法」等語，媒體關注陳時中的大巨蛋政見，陳說明，整體計畫會在安全的前提下，由中央、地方配合讓它儘速，畢竟所有市民都期待開放使用，但安全一定要保障。

另對於內政部次長花敬群批評柯文哲處理大巨蛋案「荒腔走板」，陳時中說，只知道這次防火審查好像就拖了相當時間，好像到上個月底才提出來，已經延宕了蠻多的時間。