基隆+834！專責病房空床率47.1%　市府籲保持防疫好習慣

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（8日）公布國內本土病例，新增4萬4467例，其中基隆新增834例，全市專責病房空床率47.1%，市長林右昌呼籲市民，保持防疫衛生好習慣，室內空氣要流通，外出若因雨勢致口罩濕潤，與他人接觸前應更換，降低傳播風險。

衛生局提醒，接連兩天在基隆港務分公司1樓開設次世代雙價莫德納接種站，萬一沒趕上這次施打作業，仍可洽合約醫療院所預約接種。各項疫苗合約醫療院所資訊，請查詢「基隆衛生局」官方網站。

有關基隆市疫情部分，本市今日834名確診人數中，包括外縣市通報78例，佔9.35%；其中女性454人、男性380人；若以年齡別區分，35-44歲有135人最多，占16.19%，其次25-34歲有125人，占14.99%；至於75歲以上的長者有42人、65-74歲有85人、6歲以下有30人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房136床，目前收治72人、空床64床，空床率47.1%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症50名、輕症4名；部立基隆醫院，輕症18名；三總基隆分院、礦工醫院，無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估18萬5620人，利用快速通道的有4萬8343人，有10萬6561人完成健康條件審核，符合資格已派案8萬3760人，條件不符合則有2萬2801人。

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