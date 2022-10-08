拉少年進暗巷摸腹肌抓鳥！　強行扯衣拍照...噁男硬掰「學修圖」

▲男子在路上搭訕國中少年後，拉進巷子裡摸胸抓下體得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／綜合報導

苗栗一名蘇姓男子隨機搭訕國中男生，假借問卷調查名義，將少年拉進巷子內徒手撫摸胸部、生殖器得逞，一審依對未滿14歲之男子強制猥褻罪判處3年4月。二審考量蘇男與少年父母達成調解，改判2年，並宣告緩刑5年，期間須參與法治教育5場次、120小時義務勞務。

判決指出，2020年5月8日早上7時許，蘇男在路口旁隨機搭訕一名騎腳踏車上學的國一少年，假借問卷調查名義攀談，將少年拉進小巷裡，要求他掀起上衣供自己拍攝，又徒手撫摸胸部、下體得逞，少年嚇得以上課為由，趕緊逃離現場，並告知班導，警方循線查獲蘇男。

蘇男審理時辯稱自己在學習畫畫跟修圖，所以才會要求少年脫去衣物拍照，調整姿勢時有不小心碰到下腹部、胸部，但沒有直接摸他。

少年證稱，當時蘇男上前問他是不是運動員，有沒有腹肌，問我要不要拍照，到巷子內後，蘇男說他是大學生要做簡報，讓他把衣服掀起來摸肚子，接著叫他解開褲子，因為怕對方有帶兇器，才不敢反抗。

一審法官不採信蘇男辯詞，猥褻犯行造成少年在人格發育成長之重要階段，飽受身心創傷，造成一輩子難以抹滅之陰影，依對未滿14歲之男子強制猥褻罪判處3年4月。

蘇男提上訴，於二審審理時改口承認猥褻犯行，法官考量雙方達成調解，勘認蘇男已知戒慎而無再犯之虞，依法減輕其刑，撤銷改判有期徒刑2年，宣告緩刑5年，期間付保護管束，須參與法治教育5場次、120小時義務勞務。