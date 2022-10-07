快訊／三重警抓錯人還虐打無辜男　監察院立案徹查

▲新北警把路人當通緝犯...當街拖行痛毆！無辜男全身傷怒告。（圖／民眾提供）



記者杜冠霖／台北報導

新北市三重區一名黃姓民眾上月遭三重分局員警誤認為通緝犯，被打到渾身是傷，甚至上銬後還對其捏下體，受害者5日在立委陪同下召開記者會，感嘆「我已經不敢住在新北市」，對此，監察院7日表示，監察委員陳景峻已申請自動調查。對於內政部警政署、新北市政府警察局有無善盡主管機關監督管理之責，皆有深入調查之必要。

回顧整起事發經過，20日晚間9點多，員警埋伏時誤認54歲黃姓男子就是41歲李姓通緝犯，先上前逼問「你是不是XXX」，接著出手拉人想帶回派出所，黃男嚇壞以為遇到歹徒，迅速將警方過肩摔並壓制在地，其他支援警力見狀趕緊把人拉開，路人急忙表明身分仍被上手銬腳鐐，頭部還遭多次重擊導致撕裂、耳內出血。

新北市警方針對行政疏失也做出懲處，因未開密錄器、抓錯人等，擬將翁、江2員警各記過1次，所長申誡2次。

而黃姓民眾5日在記者會呼籲侯友宜，像這樣惡劣的警察、就像老鼠屎一樣，污辱全新北市警察的名聲，侯市長號稱警察市長，底下的人卻如此違法犯紀，自己這次可以活下來是一個奇蹟，「那個警察壓著我暴打我的頭超過兩分鐘、一直打一直罵三字經，我當時只祈求神明讓我活下來，這樣我才能說明居然有這種事情，做夢都想不到，我已經不敢住在新北市、開始在台北市找房子，懇請侯市長幫我找公道。」

事後三重分局坦承「抓錯人」，並公開向受傷民眾及社會大眾致歉。針對警員疏失部分也主動函送新北地方檢察署偵辦，並將2警員從重記過調職、所長連帶處分。惟雙方無法達成和解，員警亦對民眾提出傷害告訴。對此，監察委員陳景峻表達高度關切，已申請自動調查。

陳景峻指出，除上開警員抓錯人事件外，監察院亦接獲民眾陳情指稱三重分局屢屢值勤不當，並有議員指稱三重分局在一年內發生5件重大違紀事件。

陳景峻表示，究竟三重分局各件值勤疏失與警紀事件，各涉案警員有無違失？內政部警政署與新北市政府警察局有無善盡主管機關監督管理之責？有無行政上糾錯究責之必要？皆有深入調查之必要。