綠營質疑侯友宜行政不中立　新北市府轟：亂扣帽子

▲綠營批新北市長侯友宜行政不中立。（圖／新北市民政局提供）

記者崔至雲／新北報導

民進黨新北市議會黨團今（7） 日批新北市長侯友宜行政不中立，新北市政府副發言人張劭斌反擊「請先刮好自己的鬍子，不要亂扣別人帽子，否則隨時都會被迴力鏢打到。」新北市府政務官均是利用下班後及休假時間自行前往參加活動，符合相關規定，何來行政不中立？

張劭斌呼籲民進黨新北市議會黨團，為何不先問問自己同黨同志的做法，包括民進黨台北市長參選人陳時中10月2日舉行競選總部成立大會，除了總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌到場助講外，連中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝、衛福部長薛瑞元等人也到場力挺。另，蘇貞昌7月曾邀37位民進黨新北市議員參選人舉行官邸便當會，當時蘇院長還回應「對自己政黨候選人給予支持是天經地義。」

張劭斌提醒民進黨團不要失憶，民進黨前桃園市長參選人林智堅在被撤銷兩個碩士學位前，現任市長鄭文燦帶著林智堅跑遍大街小巷拜票，還在官邸設宴款待地方仕紳，媒體皆有報導。

張劭斌進一步根據媒體報導指出，2016年時任台中市長的林佳龍於擔任台中市選委會主委期間，為同黨候選人輔選，還陪同掃街拜票，被依違反公職人員選罷法裁罰10萬元，向中選會訴願敗訴，再向彰化地院提出行政訴訟，還是遭到駁回。凡走過必留下痕跡，全部記錄在案，林佳龍才是被法院認證過的行政不中立。

張劭斌再次重申新北市政府的政務官均是利用下班後及休假時間自行出席活動，一切符合規定。反觀從正副總統到林佳龍的行徑，究竟是誰將國家資源當作選舉機器，讓公務員成為黨的輔選工具人，昭然若揭。