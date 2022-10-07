陸戰開跑！林佳龍赴市場拜票　「下半場重點是上百個市場掃街」

▲新北市長參選人林佳龍。（圖／林佳龍競辦提供）



記者杜冠霖／新北報導

民進黨新北市長候選人林佳龍近日採取陸戰模式，積極掃街、走訪市場，林7日清晨到三重果菜市場拜票，林佳龍除承諾要打造國際級的觀光果菜市場外，他受訪時也表示，選戰已進入下半場的巷戰階段，將進行上百個市場掃街拜票。

對於開始走訪市場行程，林佳龍強調，會利用過去在台中市長任內推動建國市場遷建的經驗，來幫忙大家，無論未來是要到這裡批發、採購，都能夠有便利、安全，有品質，「這也是新北大翻新的新，新北大翻新要從三重埔果菜市場大翻新。」

林佳龍表示，新北市要有新北人的志氣，要當大台北首都圈的火車頭，今天也遇到很多中南部上來打拚的鄉親，新北市是出外人的新故鄉，大家在這裡共同打拚，他一定會扮演起「桶箍」的角色，和議員一起打拚，讓果菜市場遷建計畫和大家一起來規劃推動，讓新北市有國際級的觀光果菜市場。

對於選戰改採陸戰打法，林佳龍表示，投入選戰四個月以來，前半段的時間在建置組織提出政見，現在進入下半場，就是要進入陸戰的階段，掃街也是在規劃裡面，也感受到鄉親的熱情，很多人替他加油，很有信心。他強調，新北大翻新，市民已經等很久了，可說是，「眾志成城」，相信新北大翻新一定會實現。

對於媒體詢問三重警誤打民眾一事，林佳龍表示，侯友宜把責任都推給下屬，侯市長在處理和人民有關的事件，就是爭功諉過，「即使認錯也是口上說說，沒有真的去做。」

林佳龍質疑，如果真的像是侯市長所說，已經跟當事人溝通取得諒解，那市民為什麼還要出來開記者會？「市長是父母官，市民就是我們的心頭肉，市民是城市的主人，不該承受這種恐懼，身心受創之後還要被告，侯市長自詡為警察市長，可是所作所為讓市民不能夠受到保護，這件事情也戳破了侯市長安居樂業的謊言。」