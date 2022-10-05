　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「黑手」技保生的實力　國立斗六家商校長許永昌榮獲師鐸獎

▲「把別人家的孩子顧好是我的教育理念」許永昌提到，常告訴學校教師「要知道競爭對手不在學校，競爭是在外面」，並希望學生適性之後能找到自己的方向，發展成就。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「把別人家的孩子顧好是我的教育理念」許永昌提到，常告訴學校教師「要知道競爭對手不在學校，競爭是在外面」，並希望學生適性之後能找到自己的方向，發展成就。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

教育部公布2022師鐸獎獲獎名單，在國立高中職部分僅頒出5名，其中雲林由斗六家商校長許永昌獲殊榮。許永昌有別於循規蹈矩的求學制度往上唸，而是一位「黑手」出身的夜校生、保送師大、攻讀碩博士、考上校長，但看似青雲直上的歷程中，包含了赴美國競賽得獎、領導學生出國競賽奪牌等，獲師鐸獎肯定實至名歸。

被問起求學過程，斗六家商校長許永昌露出靦腆笑容，他坦言「自己就是一名技保生」，在那個會念書就一定要上高中的年代，國中三年級的他遇到家境問題，都差點畢不了業更別說升學。父親重病、兄長入伍，家中經濟重擔落在自己與母親身上，中輟了兩年到鐵工廠當學徒分擔家計，就因為求知慾高，一直追著老師傅問問題，被追到詞窮的師傅覺得煩，便說了一句「你怎麼不去念夜校？我師父教我的，我沒蓋步都教你了，也許你能學得更多」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此時的許永昌才知道，竟然有進修部可以再升學，天資聰穎一報考三重商工夜間部就上榜，高二在學校幫老師貼學長得獎的紅榜，笑著說明年他也要被貼紅榜，話沒說完卻招來同學訕笑「怎麼可能」，但他沒在開玩笑，升三年級那年參加沖壓模具組技藝競賽獲得全國第一名，不僅名字高掛紅榜，更取得國手資格，代表台灣到美國參賽並一舉摘回銅牌，以此獲得保送台灣師範大學工業教育係。

許永昌表示，就讀台灣師範大學工業教育係畢業後先到海山高工（現新北高工）任教，任教期間抽空繼續苦讀碩士、台師大工業教育研究所博士，並通過教育部的校長遴選，2011年來到雲林國立虎尾農工任校長任期滿後、2017年轉任斗六家商，從任教迄今已38年，常以自己求學過程及經驗來鼓勵學生，動手做！找到自己的興趣，只要肯努力、肯做就會有收穫，從做的過程訓練自己的態度、經驗。

「把別人家的孩子顧好是我的教育理念」許永昌提到，常告訴學校教師，「要知道競爭對手不在學校，競爭是在外面」除了提供學生學習資源，對外競賽不能停，更要不段鼓勵孩子甚至家長「一定要自己努力」肯做就會有收穫。

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►牆裂成「敘利亞風格」　雲林斗南建案鄰損13戶！屋主拉布條抗議

►雲林驚傳現金賄選　村長候選人10萬捐廟「換3個字」...10萬交保

►查緝非法傾倒廢棄物　雲林縣設監督小組...情節重大者移送法辦

►虎尾潮國際競圖　「都市里人規劃設計團隊」獲首獎奪5千萬契約金

►考驗「S型技術」　雲林超歪路口引導線帶老司機蛇行

►MIT石墨烯孅塑褲穿上超顯瘦！驚爆價980元

ET快訊
資策會改口「引用比例不當可能提告」 高虹安回應了
次世代疫苗「18歲以上」下周二全面開打　780萬人搶200多
快訊／中友百貨電梯「直墜地下室」！　民眾目睹嚇傻
快訊／諾貝爾化學獎公布！　3位學者獲殊榮
邱國正認了「兵役會延長」：年底前公布役期
看好航海王！　這間公司公告買進長榮2850張
獨／北市淫警劈腿少女拍不雅照　公務車載不同女子出遊10次

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女主管約南投玩3天「要不要換女友」！下秒見1舉動　他呆愣原地

《南方四賤客》比印度神童準？　神預言周玉蔻下場超驚

「超強運4星座」10月財運翻倍！　好運爆棚、賺錢機會降臨

莫德納次世代疫苗「18歲以上可打」　北市明起開放預約！

18歲以上可打！次世代疫苗下週二放寬　近780萬人搶200多萬劑疫苗

廖老大「加盟店降價求生」1杯也外送　網見菜單：台北是什麼天價

「黑手」技保生的實力　國立斗六家商校長許永昌榮獲師鐸獎

明起連4天雨彈更猛！冷空氣增強　國慶後「低溫剩20°C」

快訊／台鐵出包！電力設備故障　南迴線大武-瀧溪行車中斷

台大學生要求校長候選人辭鴻海獨董　遴委會：辦法並未規定

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

暖心！阿嬤回收物掉整街　9高中生雙手抱滿默默幫忙

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

謝忻.小甜甜閨蜜情不再？　兩人並坐幾乎「全程零互動」

柯佳嬿被敲碗上《玩很大》超疑惑　韓國得獎..笑「粉絲哪有許光漢多」

轎車起步直撞孔洞上工人！　女駕駛聽「壓到人」急倒車

女主管約南投玩3天「要不要換女友」！下秒見1舉動　他呆愣原地

《南方四賤客》比印度神童準？　神預言周玉蔻下場超驚

「超強運4星座」10月財運翻倍！　好運爆棚、賺錢機會降臨

莫德納次世代疫苗「18歲以上可打」　北市明起開放預約！

18歲以上可打！次世代疫苗下週二放寬　近780萬人搶200多萬劑疫苗

廖老大「加盟店降價求生」1杯也外送　網見菜單：台北是什麼天價

「黑手」技保生的實力　國立斗六家商校長許永昌榮獲師鐸獎

明起連4天雨彈更猛！冷空氣增強　國慶後「低溫剩20°C」

快訊／台鐵出包！電力設備故障　南迴線大武-瀧溪行車中斷

台大學生要求校長候選人辭鴻海獨董　遴委會：辦法並未規定

疑詐團恐怖報復！23歲男遭打死丟包公園　抽身不成引殺機

富藍戈先發準備好了「拿出最好一面」　明年若續留想學中文

最強BL泰劇《黑幫少爺愛上我》　台灣場創亞洲首例「獨家內容」謝粉絲

女主管約南投玩3天「要不要換女友」！下秒見1舉動　他呆愣原地

ITZY留真直播「公開提Joy、Crush戀情」惹議！片段瘋傳　韓網兩派戰翻

才剛蹲馬桶…2汪嫌太久「帶豬隊友」撞門硬闖　姐怒喊：滾出去～

資策會改口「引用比例不當可能提告」 高虹安：政治力介入的結果

中環賣長榮3060張「虧3820萬元」　手上還有6282張

釜山電影紅毯／具惠善性感紗裙「上下失守」全都露　不安狂拉裙子

路透曝「普丁動用核武」1關鍵！美對上全球最大核武國　3選項曝光

國一北上195km翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外　民眾看傻

生活熱門新聞

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

快訊／登山女神遭爆約泡「已婚富商」　本人怒提告

確定了！和春技術學院明年5月10日停辦

Foodpanda比賽送iPhone！第一名是百萬網紅

登山女神「約泡」富商討170萬贊助　最新動態曝光

快訊／許明杰醉罵芭樂嬤辱警　今晨道歉

公公突要求「別鎖房門」　她回家見這幕傻了

要退場私立高中職可能更多！　國教署長估：逾20所達專輔學校標準

今降8度！連假豪雨熱區曝　下波更冷探16℃

愛情危機！　6星座年底前恐出軌

隨手拍「隔壁桌正妹」側顏爆擊他！網一看是大咖女神

次世代疫苗下週二全面開打！放寬至18歲以上可接種

小孩打流感疫苗　醫「一臉驚嚇照」吸萬讚

更多熱門

相關新聞

競選總部比創意　雲林出現「龍貓公車林內站」超吸睛

競選總部比創意　雲林出現「龍貓公車林內站」超吸睛

2022九合一大選投票日距今僅剩52天，候選人陸續成立競選總部。雲林縣議員邱世文今(5)日辦理參選林內鄉長競選總部藝術裝置開箱，現場一輛「林內站-龍貓公車」超吸睛，吸引許多民眾拍照打卡，邱世文說，整體設計由美術、設計學系的彩繪團隊施作，期望能傳遞對林內未來的願景及未來施政發展努力的方向。

市場失火　黑狗住院2天被接回去關

市場失火　黑狗住院2天被接回去關

雲林傳現金賄選案　村長候選人10萬捐廟遭交保

雲林傳現金賄選案　村長候選人10萬捐廟遭交保

「班班吃石斑」跳票？　教長掛保證：本學期一定吃到4次

「班班吃石斑」跳票？　教長掛保證：本學期一定吃到4次

雲林斗南建案鄰損13戶　牆裂成「敘利亞風格」

雲林斗南建案鄰損13戶　牆裂成「敘利亞風格」

關鍵字：

師鐸獎教育部雲林國立斗六家商許永昌校長

讀者迴響

熱門新聞

快訊／魏如萱證實離婚隆宸翰了！

快訊／金曲台語歌手高向鵬過世！

登山女神求斗內竟勾搭已婚富商　正宮痛心發聲

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

蕭亞軒現身巴黎「五官又變了」驚人近照曝光！

原子少年20歲成員爆「爛醉硬上網美」！

70歲富豪吃威而鋼「極樂20歲嫩妹」！40歲正宮復仇

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

快訊／原子少年成員「硬上未成年女」 首發聲道歉了：接受一切懲處

救出7隻「黑拉拉幼犬」！獸醫傻眼：不是狗

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

印度喜馬拉雅山雪崩！登山隊被活埋已10死

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」乘客嚇哭

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離開3槍倒地

更多

最夯影音

更多
夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先
調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面