「黑手」技保生的實力　國立斗六家商校長許永昌榮獲師鐸獎

▲「把別人家的孩子顧好是我的教育理念」許永昌提到，常告訴學校教師「要知道競爭對手不在學校，競爭是在外面」，並希望學生適性之後能找到自己的方向，發展成就。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

教育部公布2022師鐸獎獲獎名單，在國立高中職部分僅頒出5名，其中雲林由斗六家商校長許永昌獲殊榮。許永昌有別於循規蹈矩的求學制度往上唸，而是一位「黑手」出身的夜校生、保送師大、攻讀碩博士、考上校長，但看似青雲直上的歷程中，包含了赴美國競賽得獎、領導學生出國競賽奪牌等，獲師鐸獎肯定實至名歸。

被問起求學過程，斗六家商校長許永昌露出靦腆笑容，他坦言「自己就是一名技保生」，在那個會念書就一定要上高中的年代，國中三年級的他遇到家境問題，都差點畢不了業更別說升學。父親重病、兄長入伍，家中經濟重擔落在自己與母親身上，中輟了兩年到鐵工廠當學徒分擔家計，就因為求知慾高，一直追著老師傅問問題，被追到詞窮的師傅覺得煩，便說了一句「你怎麼不去念夜校？我師父教我的，我沒蓋步都教你了，也許你能學得更多」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此時的許永昌才知道，竟然有進修部可以再升學，天資聰穎一報考三重商工夜間部就上榜，高二在學校幫老師貼學長得獎的紅榜，笑著說明年他也要被貼紅榜，話沒說完卻招來同學訕笑「怎麼可能」，但他沒在開玩笑，升三年級那年參加沖壓模具組技藝競賽獲得全國第一名，不僅名字高掛紅榜，更取得國手資格，代表台灣到美國參賽並一舉摘回銅牌，以此獲得保送台灣師範大學工業教育係。

許永昌表示，就讀台灣師範大學工業教育係畢業後先到海山高工（現新北高工）任教，任教期間抽空繼續苦讀碩士、台師大工業教育研究所博士，並通過教育部的校長遴選，2011年來到雲林國立虎尾農工任校長任期滿後、2017年轉任斗六家商，從任教迄今已38年，常以自己求學過程及經驗來鼓勵學生，動手做！找到自己的興趣，只要肯努力、肯做就會有收穫，從做的過程訓練自己的態度、經驗。

「把別人家的孩子顧好是我的教育理念」許永昌提到，常告訴學校教師，「要知道競爭對手不在學校，競爭是在外面」除了提供學生學習資源，對外競賽不能停，更要不段鼓勵孩子甚至家長「一定要自己努力」肯做就會有收穫。

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►牆裂成「敘利亞風格」 雲林斗南建案鄰損13戶！屋主拉布條抗議

►雲林驚傳現金賄選 村長候選人10萬捐廟「換3個字」...10萬交保

►查緝非法傾倒廢棄物 雲林縣設監督小組...情節重大者移送法辦

►虎尾潮國際競圖 「都市里人規劃設計團隊」獲首獎奪5千萬契約金

►考驗「S型技術」 雲林超歪路口引導線帶老司機蛇行