專挑未上鎖貨車行竊　藍背心騎紅機車太顯眼...小偷5hrs被逮

記者高堂堯／南投報導

吳姓男子騎車行經埔里鎮市區時，眼見一台貨車停於路邊送貨，且車門未上鎖，突心生歹念、認為有機可乘，便躡手躡腳地開啟車門，竊走貨物、錢包和超過12萬元貨款；警方獲報後循線查獲吳男，發現他涉嫌以相同手法行竊2次、專挑車門沒關的卸貨貨車下手，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

▲一名嫌犯專挑貨運司機卸貨時伸手竊取貨款，警方火速逮人追回贓款。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

埔里警分局指出，日前接獲33歲李姓男子報案，表示自己從事物流業，9月28日下午4時28分將貨車停於中華路路邊、送洋酒貨品到下單店家，一時粗心沒鎖車門；等他返回車上，竟發現置於副駕駛座的個人側背包遭竊，其中12萬2178元貨款及個人證件等物皆不翼而飛，李男做白工還倒貼工資、無奈報案。

警方經現地查訪並以科學儀器辦案追查比對，發現當時有一名身著藍色背心的男子，開啟車門、徒手將物品偷走，並迅速騎乘紅色機車離去，由於犯嫌衣著十分特殊顯眼，警方隨即鎖定犯嫌身分，於當天晚間9時25分便將47歲吳姓男子查緝到案，不到5小時就幫李男追回贓款8萬5000元。

警方清查，吳男於9月24日還以相同手法，在西寧路手機通訊門市前竊取另一輛未上鎖貨車內的一個包裹，內有手機外殼，導致63歲吳姓貨車司機受害；埔里警分局呼籲，車輛未鎖車門致車內財物遭竊案件時常發生，提醒民眾應鎖車門且鑰匙應隨身攜帶，財物不留車內，避免宵小得逞。