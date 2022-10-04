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查緝非法傾倒廢棄物　雲林縣設監督小組...情節重大者移送法辦

▲雲林縣府研擬「雲林縣政府違法土方監督小組設置方案」成立監督小組，明訂各類違法行為及各單位分工事項；若情節重大或屢犯，不排除直接移送法辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣府研擬「雲林縣政府違法土方監督小組設置方案」成立監督小組，明訂各類違法行為及各單位分工事項。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林海線沿岸鄉鎮及聯外道路易遭傾倒廢土或棄置廢棄物，縣府針對有土方棄置或回填案件時，均由相關單位確認有無許可文件查察。對此縣府另研擬「雲林縣政府違法土方監督小組設置方案」，成立監督小組，明訂各類違法行為及各單位分工事項，以保障縣人民權益；若情節重大或屢犯，不排除直接移送法辦。

雲林縣政府農業處說明，因接獲民眾檢舉水林鄉興南段有堆置剩餘土石方案，經派員至該地段進行實地勘查，經查水林鄉興南段有11筆農地，以及口湖鄉後厝段有8筆農地，都有違規填土的事實存在。

後續將由雲林縣環保局協助比對，是否已有通報違反廢棄物清理法在案資料，倘無辦理資料者，將由環保局依權責辦理；另上述違規填土農地，農業處後續將依農業發展條例第69條規定辦理；農地未經申請而擅自填土，違反區域計畫法或都市計畫法，可處罰6-30萬元；且農地移轉時可減免土地增值稅、贈與稅、遺產稅等，將因違規填土情形導致無法申請減免。

警察局亦啟動車輛攔查強化作為，針對進入本轄砂石曳引車執行攔檢，攔查重點包括清運車輛是否依規定隨車持有載明廢棄物、剩餘土石方產生源及處理地點之證明文件、車輛承載物是否有滴水或污染道路路面情形、是否有防止廢棄物飛散、濺落、溢漏、惡臭擴散、超載等，對於未依規定之清運業者、車行等為違規行為，加強稽查取締，統計至2022年9月份共取締違反廢棄物刑事罰法案件計3件3人、行政裁罰共8件。

雲林縣政府呼籲，取締非法傾倒廢土及棄置廢棄物為當前重點工作，查獲是類違法案件將向上溯源追查業主、仲介及廢棄物清理機構並移請地檢署偵辦，不法業者切勿心存僥倖，一經查獲將依「雲林縣政府違法土方監督小組設置方案」辦理，並呼籲民眾發現有疑似載運或棄置廢棄物，可以向環保局檢舉0800066666、0800556003或撥打110報案。

►聽Podcast #我在案發現場


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