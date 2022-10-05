輕軌龍貓隧道延宕2年終通車　10／5開始試營運…民眾搶拍經典畫面

記者許展溢／高雄報導

高雄輕軌美術館路段將軌道巧妙設計在樹叢中，彷彿穿梭綠色隧道，不少市民想到宮崎駿的「龍貓隧道」，5日下午通車試營運，吸引大批民眾擠進現場搶拍。而過去該路段因美術館、大順路段等爭議停工2年，市長陳其邁今感謝各界與市民幫忙才能走到這一天，並說工程能完工，就讓過去的爭議放一旁往前走。

▲C20-C24路段通車後路線共17.1公里。（圖／記者許展溢攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

「龍貓隧道」輕軌為C20-C24路段，今正式通車後的營運路線共17.1公里，服務範圍可由現行26站增至31站，能從高鐵左營站至捷運紅線凹子底站，搭乘輕軌直接轉乘至美術館園區、駁二藝術特區或亞洲新灣區等處。

▲▼高雄輕軌美術館路段將軌道巧妙設計在樹叢中，彷彿穿梭綠色隧道。（圖／記者許展溢攝）



不少民眾知道今天會正式通車，從上午開始就到現場搶拍，尤其下午正式宣布試營運瞬間湧入不少人潮。有民眾說，隧道真的太美了，看了很療癒，甚至好多年輕人和長輩都是結伴而來，在現場互相幫對方拍照，但也發生通車時有人拍不到覺得不滿的小插曲。

第一時間因只開放貴賓上車，有不少人以為可以搭上車體驗卻無法，說滿失落的。而王姓民眾受訪提到，外表看起來很可愛，會想要搭搭看，不過車窗貼滿圖案，可能會阻擋想看風景的視線，希望下次可以不用貼這麼滿。

面對該輕軌曾停工爭議，陳其邁到現場參與通車活動受訪表示，過去5年停了2年時間，自己上任2個多月提出9個解套方案，包括大幅度降低交通衝擊，祭出動態模擬試算等，前年到現在1年多時間，市府的態度是「當重大建設遇到問題，不要回避問題，直球對決，拿出解決方法說服民眾，求取最大共識，才能讓一項一項的讓交通建設往前走」，並說如果遇到問題蹉跎，放在那變不解決，也無法下決定，很多重大建設無法往前走。

▲▼陳其邁說，遇到問題就直球對決，拿出解決方法說服民眾。（圖／記者許展溢攝）



陳其邁說，這是「交通平權」也是綠色交通概念，涉及文化、生活平權，才會在上任後，要求要克服所有困難、解決過去問題，包括中華藝術陸橋整體配套、大順路停車問題，並在高雄高工興建停車場。

▲▼不少民眾搶拍通車畫面。（圖／翻攝自陳其邁FB粉絲專頁、記者許展溢攝）



陳其邁最後強調，這些除了都是捷運局同仁一步一腳印努力來的，也包括所有市民和各界幫忙，現在「工程能夠完工，過去的爭議，就放在旁邊往前走」，讓輕軌順利開通。

▲▼「龍貓隧道」輕軌正式通車，吸引大批民眾擠進現場搶拍。（圖／記者許展溢攝）

