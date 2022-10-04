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虎尾潮國際競圖　「都市里人規劃設計團隊」獲首獎奪5千萬契約金

▲經濟部水利署今日於雲林虎尾糖廠舉辦「虎尾潮國際競圖頒獎典禮暨成果說明會」，公布競圖結果，由都市里人規劃設計有限公司團隊獲得首獎。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲經濟部水利署今日於雲林虎尾糖廠舉辦「虎尾潮國際競圖頒獎典禮暨成果說明會」，公布競圖結果，由都市里人規劃設計有限公司團隊獲得首獎。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾糖廠鄰近北港溪，在立委蘇治芬倡議及劉建國支持下，總統蔡英文於2019年至現場視察，期待設計城鎮空間結合「逕流分擔」與「在地滯洪」策略水利工程，以調控城鎮環境在面對未來極端氣候下之水患與旱象之功能。透過經濟部水利署舉辦台灣首件水利工程之國際設計競圖活動，選出最佳的團隊打造更好的水環境空間。

經濟部水利署今(4)日於雲林虎尾糖廠舉辦「虎尾潮國際競圖頒獎典禮暨成果說明會」，公布競圖結果，由都市里人規劃設計有限公司團隊獲得首獎，都市里人規劃設計有限公司團隊，以對鏈結水與生活的關係出發，以「虎尾水塘場」的概念發想，將水依著打開的糖廠重新流入人們的日常生活，建立水綠生活的親密聯繫，獲得評選委員青睞而勝出。

▲經濟部水利署今日於雲林虎尾糖廠舉辦「虎尾潮國際競圖頒獎典禮暨成果說明會」，公布競圖結果，由都市里人規劃設計有限公司團隊獲得首獎。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲虎尾潮國際競圖公布結果，由都市里人規劃設計有限公司團隊獲得首獎與5仟1百萬契約金。（圖／記者蔡佩旻攝）

國際競圖邀請國內外具生態、景觀、水利各領域專家學等13位評選委員，經兩階段評選激烈競爭，公布評選出4組競圖團隊接受表揚，首獎第一名為都市里人規劃設計有限公司團隊，第二名為黎明工程顧問股份有限公司團隊，第三名為綠波國際環境設計有限公司團隊及入圍決選團隊吳建志賴人碩聯合建築師事務所團隊，並由首獎都市里人規劃設計有限公司團隊現場為虎尾鄉親解說及分享得獎設計理念。

▲經濟部水利署今日於雲林虎尾糖廠舉辦「虎尾潮國際競圖頒獎典禮暨成果說明會」，公布競圖結果，由都市里人規劃設計有限公司團隊獲得首獎。（圖／記者蔡佩旻攝）

此案優勝廠商簽約後即辦理規劃、設計及施工監造，預計工程建造費用約4.5億元，工區主要有三大區塊，分別為一工區-北港溪虎尾堤段(自平和滯洪池至興南大橋止)右岸堤防及水防道路約3,370公尺及右岸公有高灘地約20公頃；二工區-安慶圳(自光明路93巷至中山路止)約1,200公尺；三工區-平和滯洪池周遭綠地約5公頃，整體工期執行約需4年，預計於115年底完工。

▲經濟部水利署今日於雲林虎尾糖廠舉辦「虎尾潮國際競圖頒獎典禮暨成果說明會」，公布競圖結果，由都市里人規劃設計有限公司團隊獲得首獎。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲虎尾糖廠將作為串接城市的重要樞紐。（圖／記者蔡佩旻攝）

經濟部水利署署長賴建信表示，此計畫希望藉由一流的團隊、設計讓虎尾成為新的國際潮流，這種做法在過去水利署並沒有如此過，大約在農曆過年後就可以開始相關設計、規劃的工作，所有的經費由中央支出，過去評選中漫長的過程裡面，結合了文化、生態、景觀、建築與水利的專業，就希望讓虎尾成為雲林治水的新典範。

▲經濟部水利署今日於雲林虎尾糖廠舉辦「虎尾潮國際競圖頒獎典禮暨成果說明會」，公布競圖結果，由都市里人規劃設計有限公司團隊獲得首獎。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲經濟部水利署今日於雲林虎尾糖廠舉辦「虎尾潮國際競圖頒獎典禮暨成果說明會」，公布競圖結果，由都市里人規劃設計有限公司團隊獲得首獎。（圖／記者蔡佩旻攝）

賴建信提到，水利署實施這樣的方式地方民眾都非常期待，我們透過國際競圖的方式讓優勝的團隊有工作的機會，還可以將理想付諸行動與實現之外，其他第二名及第三名我們也藉重他們的經驗頒發優渥的獎金，促進我們國內的團隊設計的能力，但是大家一起合作來做好水與環境工作。

▲經濟部水利署今日於雲林虎尾糖廠舉辦「虎尾潮國際競圖頒獎典禮暨成果說明會」，公布競圖結果，由都市里人規劃設計有限公司團隊獲得首獎。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲酒槽區規劃為安慶親水公園。（圖／記者蔡佩旻攝）

賴建信最後補充說明，基本上我們是希望以邊做邊執行的方式，因為目前規劃三個層面，包括平和滯洪池、酒槽與安慶圳，過去安慶圳只在治水上面非常困擾鎮民，我們希望安慶圳包括若瑟醫院在內都成為重點地區，除此之外的話是虎尾糖廠緊鄰北港溪河堤部分的工作。

▲經濟部水利署今日於雲林虎尾糖廠舉辦「虎尾潮國際競圖頒獎典禮暨成果說明會」，公布競圖結果，由都市里人規劃設計有限公司團隊獲得首獎。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲虎尾糖廠鄰近北港溪結合溪畔、虎尾鐵條規劃河濱公園。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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