超辛酸風景！「騎樓停滿車」等車沒地方站　彰化學生一整排坐路邊

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市民代表鐘芮妤，昨天PO出彰化火車站旁「學生候車」圖」，傍晚下課時間，一群下課後正在等公車的學生，因為沒有地方可站，就這樣一整排坐在路邊，映著昏暗的燈光，畫面實在讓人心酸。對此，彰化市工務處回覆，考慮設置候車亭方便乘客上下車，也會與彰化客運協調，清空後方目前堆滿機車自行車的騎樓。

▲彰化車站前坐滿一整排候車的學生。（圖／翻攝自彰化市民代表鐘芮妤臉書）

鐘芮妤po文指出，彰化火車站是彰化的市中心，坐在地上一排的是等待公車的學子們，近期天氣又炎熱，沒有公車站等候區也沒有椅子等相關設備，請問彰化市要怎麼繁榮？等候公車的安全也讓人質疑？ 懇請相關單位協助處理，讓等車的民眾能有更安全以及完善的設施。

工務處長林漢斌表示，學生候車的地點是在彰化火車站三民路，最主要原因彰化客運總站腹地較小，進出動線是三民路、中正路、光復路的交叉口，彰客將2路、往頂番婆等路段公車移到此處，許多學生在此處搭車。

林漢斌指出，學生等候公車後方建築物屬台鐵管理，騎樓也都停滿機車，後續會與台鐵溝通，盡量不要讓民眾違規停車，讓學生候車有個遮風避雨的地方；未來已完成初步的規劃，包括中央核定鐵路高架化之後，在整個都市計畫區內，將設立一個公共運輸的轉運站，會將公車、計程車、Ubike等交通運輸做一個整合，未來學生或遊客搭乘會更便捷。